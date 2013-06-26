美国债市：收涨，尽管五年期公债标售结果不佳

* 在美国首季GDP增幅被下修后，公债价格走高

* 财政部标售350亿美元五年期公债需求疲弱

* 财政部周四将标售290亿美元七年期公债

路透纽约6月26日 - 美国公债周三收涨，因经济数据不及预期，以及尽管收益率上扬，五年期新债标售需求疲弱，显示市场仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会缩减购债规模感到不安。

财政部今日标售350亿美元五年期公债，投标倍数为2.45倍，需求为2009年9月以来最低。标售得标利率为1.48%，为2011年7月以来同期公债标售最高。

五年和七年期公债对未来政策走向最为敏感，是上周三美联储主席贝南克暗示如果经济保持成长动能，美联储可能缩减购债规模后引发跌势中表现最差的两类公债。

尽管自5月初以来公债收益率增长了近两倍，投资者仍然惴惴不安。

五年期公债收益率 尾盘报1.43%，上周贝南克发表讲话前为约1.05%，5月初为0.65%左右。

“今日的标售结果相对疲弱，不过，间接投标显示有不错的终端用户需求，”纽约梅陇银行公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示。

直接从财政部购买公债的直接投标人周三差点不见踪影。包括基金经理和其他投资人在内的间接投标人购买了53%的公债，为2010年1月以来最高。

不过，尽管为提振公债标售，交易商在标售前大举抛售，使收益率攀升约2个基点，但总体需求仍然不振。

本周标售的时机有些尴尬，因在季度末临近前，交易商持有很多公债的空间有限。这表明，包括月底延长投资组合存续期相关买盘在内的其他因素可能对周四进行的290亿美元七年期公债标售有帮助，这是本周的最后一次公债标售。

根据发行前市场交易的情况，交易商预计，新七年期公债收益率 将为1.97%，较二级市场上同期公债收益率1.96%高约1个基点。

本周公债显示出企稳的迹象，交易商称海外买家在市场上表现活跃，暗示抛售最猛烈的时期可能已经过去。

周三公布的数据显示，美国首季国内生产总值(GDP)的增幅可能远低于预期，这进一步提振公债，且使有关美联储缩减购债规模的时间可能较市场预期晚的臆测升温。

这使市场认为，美联储不会象市场前几日预期的那样早缩减购债规模，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席经理Wilmer Stith表示。

美国政府将首季GDP增幅终值从之前的2.4%前值下调至1.8%。

10年期公债价格 周三攀升19/32，收益率报2.54%，低于周二尾盘的2.614%。

30年期公债价格 上扬26/32，收益率报3.57%，周二尾盘报3.628%。

美联储今日购买31.4亿美元2020-2023到期的公债。财政部周四将购买42.5亿到52.5亿美元2017和2018年到期的公债。

长期公债收益率未来波动性预估指标Merrill Lynch MOVE指数 周一回落，为6月17日贝南克发表讲话前两天以来首次。该指数周一跌至108.4，上周五录得2011年11月以来最高111。

该指数仍远高于5月初触及的约50的多年低位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+03/32) 0.387

五年期公债 98-01/32 (+11/32) 1.418

10年期公债 93-06/32 (+21/32) 2.533