美国债市：指标公债价格下滑，结束走势震荡的第二季

* 下周非农就业报告对下一季开局很关键

* 债市基金出现大量资金流出

* 美联储官员继续试图安抚市场

路透纽约6月28日 - 美国指标公债价格周五下滑，走势震荡，本季公债收益率升至近两年高位，因投资人担心美联储可能放缓购债计划，遂抛售公债。

从最受欢迎的债市上市交易基金(EFTs)iShares Barclays 20-year-plus ETF 的表现来看，本季公债表现为2012年初以来最差。

但分析师表示，后市可能更加波动，从下周五的非农就业报告发布后开始。

“这肯定会为量化宽松政策变动日期设立基调，”Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer谈及美联储可能缩减购债时表示。

“收益率再创高位我也不会意外，但就要看数据和全球情势了，”Lederer表示。

公债价格5月开始下滑，并在美联储主席贝南克暗示联储可能正寻求退出量化宽松政策后跌势动能加剧。

在上周贝南克进一步强调称随着经济改善，美联储可能在今年缩减购债后，市场卖压加重。

本季iShares Barclays 20-year-plus ETF下挫约6.5%，为2012年首季以来最大季度跌幅。

不过本周美联储官员讲话，试图安抚投资人。他们称联储不会一下子停止所有刺激措施，政策制定者尚未准备好在未来几个月或几年内加息。

美联储理事史坦表示，美联储必须考虑自推出刺激计划后的整体经济改善，而不是给予最新的经济数据过分的关注。

里奇蒙联储总裁拉克尔周五也表示，投资者在消化美联储今年稍晚将缩减购债计划的消息时，金融市场的波动性将增加，市场需做好准备，但这是可以理解的调整，不会拖累经济成长。

指标10年期公债 收益率从周一触及的2.67%的22个月高位回落。周五10年期公债价格跌8/32，收益率报2.5024%，周四尾盘报2.4758%。

虽然如此，收益率仍远远高于贝南克讲话前的2.20%区域，以及5月初的略高于1.60%的水平。

近几周债市基金表现艰困，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，最近一周应税债市基金中有86.2亿美元的资金流出，为自2008年来首次出现连续四周资金外流。

但一些分析师表示，美联储可能发现放缓购债的难度超过了市场的认知。

“美联储计划缩减购债，但只会在美国失业率下滑、经济成长加快以及通胀稳定这三个条件均具备的情况下采取行动，”汇丰控股分析师Stephen King和Madhur Jha在报告中指出，“美联储自身的预估显示，目前可能接近达到这三项目标，但我们的预估不是这样。”

今日美国公布的6月芝加哥采购经理人指数降至51.6，低于分析师预估的56.0和5月的58.7。

“在过去三四个月中，多项经济数据显示经济在首季末和第二季初失去了动能，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示。

“我们对制造业在今年下半年复苏感到乐观，但经济成长的路途不会是一帆风顺的，”他表示。

投资人将仔细研判下周五将发布的6月非农就业报告，而下周四为美国独立日假期，成交减少可能使由数据驱动的交易更加震荡。

周五，美联储买入14.6亿美元2036年2月至2042年11月到期的美国公债。

-----------------------1901 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 0.359

五年期公债 99-30/32 (-01/32) 1.390

10年期公债 93-20/32 (-02/32) 2.482

30年期公债 88-15/32 (+18/32) 3.501(完)

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