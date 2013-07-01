美国债市：公债价格持稳至小涨，因ISM制造业就业分项指数下滑

* 公债价格收复稍早失地

* ISM制造业就业分项指数下滑

* 关注周五美国非农就业报告

* 分析师预计6月非农就业岗位增加16.5万

路透纽约7月1日 - 美国公债价格周一近持平，此前一关键的6月制造业就业分项指数下滑，助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能继续购债以支撑就业市场的臆测。

供应管理协会(ISM)周一公布，美国6月制造业指数上涨，但就业分项指数为近四年最差。

这对周五美国政府将发布的6月非农就业报告也不是好兆头。

“(ISM就业分项指数下滑)是非常不利的发展，因这同未来就业状况相关，”ED&F Man Capital Markets债券交易主管之一的Thomas di Galoma表示，“对周五公布的美国就业数据而言，这不是一个好兆头。”

尽管路透访查的分析师预计6月非农就业岗位增加16.5万，但Wilmington Broad Market Bond Fund联席经理Wilmer Stith表示，周五数据令人失望的可能性肯定令投资人会认为美联储不会很快放缓购债。

他表示，如果美联储不急于退出，其他国家的央行还有什么理由这么做？特别是在收益率远高于几个月前水准的时候。

“经济数据不是太好，也不是太坏。这没有为美联储更快或更晚缩减购债提供背景，所以市场就利用收益率高企的优势了，”Stith表示，“10年期公债收益率较两个月前高近100个基点。当像今天这样不好不坏的经济数据公布时，收益率在该水准是有吸引力的。”

指标10年期公债 在ISM数据发布前跌9/32，尾盘持平，收益率报2.488%。

30年期长债 升10/32，收益率报3.482%，上周五尾盘报3.499%。

上周一，指标10年期公债收益率触及22个月高位2.67%，高于贝南克称可能缩减购债计划前的2.20%区域，以及5月初的略高于1.60%的水平。

就业报告若不佳则被视为对债市有利，因可能为美联储不能在今年放缓购债提供依据。

尽管公债收益率在高位具吸引力，但Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示，一些投资人在周五就业报告发布前会试图“减仓”。

“本周投资人都将逢高出货，”他表示，“由于本周还有(独立日)假期，周中的交投将会清淡。”

公债收益率在上季升至两年高位，按iShares Barclays 20-year-plus上市交易基金(ETF) 走势来看，美国公债价格上季表现为2012年来最差，该ETF上季大跌约6.5%，为去年首季来最大季度跌幅。

近几周，债市基金处境艰难，汤森路透旗下Lipper service上周四发布的数据显示，最近一周投资人从美国的应税债市基金中撤走了86.2亿美元资金，为自2008年来首次连续四周资金外流。

里奇蒙联储总裁拉克尔上周五表示，投资者在消化美联储今年稍晚将缩减购债计划的消息时，金融市场的波动性将增加，市场需做好准备，但这是可以理解的调整，不会拖累经济成长。

-----------------------1902 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.355

五年期公债 99-29/32 (+) 1.395

10年期公债 93-19/32 2.488

30年期公债 88-25/32 (+10/32) 3.482(完)

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