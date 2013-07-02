美国债市：投资人对现金类资产的需求在美就业数据公布前重创国库券收益率

* 市场静待周五美国6月非农就业数据

* 路透访查的分析师预计6月新增非农就业岗位16.5万

* 就业报告可能为未来几周市场交易确立基调

路透纽约7月2日 - 美国部分国库券利率周二一度跌至负值，因投资人追捧现金类资产，以防周五的美国就业数据令交投震荡。

负利率意味着证券有强劲需求，投资人在一段短时间内接受回报低于本金，以便持有该证券。

但之后，国库券的利率回到了正值。

诸多因素都在影响美国国库券的需求。

货币市场分析师表示，今年美国税收增加，加上联邦减支导致在外流通的短期公债规模更小，所以可供潜在买家购买的短债减少。

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示，尽管供应减少，但多家老主顾对美国短债则是“情有独钟”。

他表示，央行、以“只投美国公债”作为投资指引的基金，以及那些需要美国公债来满足抵押品需求的投资人都需要短债，即便这些债券的回报不具吸引力。

另外，最近因债市和股市波动而从债券和股票基金中撤出的资金也需要避风港，这进一步增强了对美国国库券的需求。

“从上述基金中撤出的资金一贯选择投入现金类资产，因投资人试图厘清这些资金下一步的长期投资方向，”Tipp称，“这一资金池加剧了供需失衡的情况。”

分析师和交易商表示，货币市场基金也买入国库券和其他超短期投资品，来存放近期从股票和债市基金中赎回的资金。

短期利率下跌的压力不仅仅局限于最短期的证券。

“(国库券)缺乏供应拉低了收益率，不仅仅拉低国库券收益率，而且对包括两年期公债在内的较长期公债也有一些影响，”Tipp称。

两年期公债收益率尾盘报35个基点，一周前为41个基点。

D.A. Davidson美国公债交易部门主管Mike Cullinane表示，美国国库券市场的走势可能是延后的季末效应。

上周的季末行情也明显令一些交易员作空了国库券和其他附息债券，他们急于回补空头。一些交易商表示，这些交易员要么在就业报告公布前出脱空头，要么希望透过附买回操作借入国库券来缓慢出脱交易。

周二盘初，本周稍晚至9月底到期的国库券利率降至近零水准。9月5日到期的国库券利率报负0.25个基点至负1.25个基点。

但尾盘，三个月国库券收益率报4个基点，六个月国库券收益率报8个基点。

国库券利率下滑也导致回购协议利率和其他货币市场利率下滑。

由美国公债支持的隔夜附买回利率报8个基点，周一尾盘报11个基点。三年公债支持的附买回利率进一步深陷负值，尾盘报负35个基点，由10年期和30年期公债支持的附买回利率盘初在略低于零的水准交易。

美国财政部周二发售300亿美元一个月国库券，得标利率为1.5个基点，同12月18日标售的一个月国库券得标利率水准相同。

形成对比的是，投资人不愿对较长期公债大举建仓。

“市场处于观望，静待周五的就业报告，”CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen称。

“鉴于就业市场表现同近期美联储政策决定的关联性，非农就业报告可能为未来几周市场走势确立基调，”他补充道。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.474%，周一尾盘报2.477%。

上周一，指标10年期公债收益率触及22个月高位2.67%，高于贝南克称可能缩减购债计划前的2.20%区域，以及5月初的略高于1.60%的水平。

之后公债收复部分失地，因一些分析师表示抛售过度。美联储官员也表示在相当长的一段时间内都没有准备要升息，试图安抚市场忧虑。

投资人现关注周五的非农就业报告，以判断就业市场的体质。美联储的货币政策制定者希望看到美国失业率从目前的7.6%降至6.5%，就业市场出现强劲稳健的成长。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.351

五年期公债 100-00/32 (+) 1.377

10年期公债 93-22/32 (+01/32) 2.473

30年期公债 88-28/32 (+01/32) 3.476(完)

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