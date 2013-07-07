重温稿-美国债市：公债收益率大涨，因强劲就业数据令联储将很快缩减购债的臆测升温

* 分析师预计美联储可能将在9月缩减购债

* 指标公债收益率将录得两年内最大单日升幅

* 抵押贷款支持债券跟随公债下挫，因担心美联储缩减购债

* 美国30年期互换利差为2009年来首次转为正值

路透纽约7月5日 - 美国公债收益率周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。

美联储主席贝南克5月开始暗示美联储着眼于撤走刺激措施后，美国公债开始下滑，今日大跌令跌势加速。

但卖盘近期由涓涓细流变成了滚滚洪流，债市基金和大型投资者遭受重创。

因预期美联储将缩减每月购债规模，指标10年期公债收益率被大幅推高，由1.60%激升至2.70%之上。

收益率升势令许多投资人措手不及，规模较小的投资人已经逃离市场。Lipper数据显示，在最近四周，约240亿美元资金从债市基金中撤走。

也有迹象显示交易商预计企业较长期借款成本将超过政府借款成本，这种常态是逾四年未见的。

美国劳工部公布，6月美国新增非农就业岗位19.5万，引发债市抛售。就业市场越稳健，美国政策制定者就越有可能认为经济能够在没有美联储的帮助下自持复苏。

“上述数据会支持美联储可能在9月至少宣布缩减购债计划的观点，”D.A. Davidson公债交易部门主管Mike Cullinane表示。

美国10年期公债 大跌1-25/32，收益率报2.717%，当日大涨超过20个基点，为约两年最大单日升幅。

路透调查显示，多数美国一级市场交易商预计美联储将在9月缩减购债，高盛和摩根大通都指出，是因今日的就业报告才将对美联储缩减购债预估时间提前。

重量级投资人和债市基金在资金出脱中遭遇重创。全球最大的债市基金-太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金在6月录得创纪录的96亿美元资金外流，为连续第二个月资金撤出。

利率期货走势也显示交易商预计美联储将在明年年底加息。

“我认为从今往后，市场出现回购和升势都将是卖出的好机会。”BNY Mellon公债交易部门董事Dan Mulholland表示。

交易商表示，下周新债供应可能令公债价格进一步下滑，投资人还将关注下周三美联储发布的6月货币政策会议记录。

下周二，美国财政部将标售320亿美元三年期公债，周三和周四还将发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

因担心美联储缩减购债，抵押贷款支持债券(MBS)也大跌。由房利美担保的抵押贷款支持的票息为3.0%的30年期MBS跌两个大点，收益率报3.95%，较周三尾盘急升42个基点。

美国利率互换市场走势显示投资人为经济改善的情况下美联储减少支撑措施作准备。

30年期美元互换利率一度高于30年期公债收益率，分析师称，这暗示交易商预计民间长期借款成本升速快过联邦政府借款成本，因经济增强提振税收，并令政府发债需求降低。

就业数据公布后不久，30年期互换利差宽至1.25个基点，为四年半首见，之后在早盘尾段回落至负值区域。

另外，通膨保值债券(TIPS)较传统公债的收益率差自6月底来反弹。10年期TIPS较10年期美国公债收益率差升至2.07个百分点，较周三尾盘扩阔3个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-02/32) 0.395

五年期公债 98-31/32 (-27/32) 1.593

10年期公债 91-22/32 (-1-25/32) 2.717

30年期公债 85-15/32 (-3-04/32) 3.681(完)

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