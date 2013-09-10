美国债市：公债收益率上涨，因叙利亚忧虑缓和及中国数据强劲

* 中国数据和叙利亚忧虑缓和令公债需求降低

* Verizon庞大公司债交易获得大量订单，限制美国公债需求

* 投资人对310亿美元三年期公债发售反应积极

* 美联储买入13.9亿美元2018-2043年到期TIPS

路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周二攀升，因中国工业生产和零售销售数据强劲，缓和了经济放缓的担忧，而对西方牵头对叙利亚动武的担忧也缓解，美国公债需求降低。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

数据进一步证实中国经济在放缓超过两年后正在趋稳，之后美国指标公债收益率达到3%。中国经济改善的趋势是在主要发达经济体为美国可能缩减刺激措施作准备之际出现的。

美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯的提议可能是此次危机取得的一个突破。这可能避免叙利亚遭受军事打击。市场对西方牵头对叙利亚动武的担忧也减轻了。

“看来叙利亚不会很快遭受军事打击。这带走了对公债的避险买盘，”D.A. Davidson首席固定收益策略师Sharon Stark表示。

今日美国标售的310亿美元三年期公债获得投资人强劲需求，这是本周650亿美元公债标售的一部分。标售结果一度令公债收益率涨幅受限，但交易商迅速将注意力转向周三和周四的10年期和30年期公债发售，市场对美联储结束第三套量化宽松政策可能带动长债收益率上升的忧虑挥之不去。

今日发售的2016年9月到期三年期公债得标利率达到0.913%，为2011年5月来最高。

二级市场中，指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.957%，较周一尾盘升4个基点。10年期公债收益率较上周五触及的25个月高位低约5个基点。

两年期公债收益率 升2个基点，报0.467%，30年期公债收益率 升4个基点，报3.888%。

**叙利亚情势引发市场波动**

美国公债可能保持对叙利亚可能发生军事冲突的敏感性，冲突可能导致市场波动性增加，令本周计划的公债和公司债发售复杂化。

“我们仍时刻关注局势发展，更多投资人试图探寻是否叙利亚、俄罗斯和美国的磋商能够真的有成果，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

为Verizon Communications, Inc 创纪录公司债发售作准备的交易商和投资人的对冲活动也令公债卖压加重。该公司将发售史上最大规模公司债，周二晚订单达到850亿美元。根据汤森路透旗下IFR，该公司将在周三为新债定价。

在投资人消化了本周新债供应后，市场下一焦点将是美联储下周的货币政策会议。

10年期公债收益率已经从上周五触及的两年高位3.01%回落。美国8月非农就业报告逊于预期令投资人押注美联储缩减购债的规模可能小于原先预想，如果美联储缩减购债的话。

上周五的就业报告显示，8月非农就业岗位增幅不及预期，且6月和7月的增幅也被下修。

在就业报告发布后，路透访查的分析师预计美联储缩减购债的规模将从每月100亿美元开始，低于8月预估的150亿美元。

“还是慢慢来的好，因为数据仍堪疑，”D.A. Davidson的Stark表示。

美联储周二买入13.9亿美元2018-2043年到期的通膨保值债券(TIPS)，这是其第三套量化宽松政策的一部分。

投资人还将密切关注本周稍晚将公布的经济数据，以研判经济强度，周五的零售销售最为关键。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (- 2/32) 0.471

五年期公债 98-24/32 (- 7/32) 1.762

10年期公债 96-3/32 (-12/32) 2.957