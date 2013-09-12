美国债市：公债价格上扬，因30年期公债标售获强劲需求

* 公债价格上扬，之前Verizon发售创纪录规模公司债和公债标售均大获成功

* 欧元区工业生产数据疲弱增加美国公债买盘

* 财政部标售130亿美元30年期公债，得标利率为3.820%

* 美联储购买33.6亿美元2021-23年到期公债

路透纽约9月12日 - 美国公债价格周四小涨，本周迄今，投资者消化了庞大的公司债新债发行和公债供应，今日进行的30年期公债标售获强劲需求。

财政部今日标售130亿美元30年期公债，得标利率为3.820%，低于市场预期，直接投标强劲。

周二和周三进行的三年期和10年期公债标售也获得不错的需求。

Verizon 发行的创纪录的490亿美元债券周四在公开市场上表现良好，一如市场预期，价格远高于周三一级市场的水平。

“Verizon的债券在发行后大涨，本周进行的三批美国公债标售的直接投标强劲。美国固定收益市场本周表现不俗，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

自5月以来，美国公债收益率跳升，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快开始缩减每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模。10年期公债收益率近期跳升逾100个基点，至两年高位。

“标售前，市场建立了巨大的价格折让，现在标售已经结束，那些价格受创最重的公债的反弹幅度最大，”CIBC公债交易部主管Tom Tucci表示，他指出，10年期和30年期公债价格遭受的抛压最大。

美国10年期公债价格 尾盘上扬6/32，收益率报2.892%，周三尾盘报2.91%。10年期公债收益率上周五攀升至两年高位3.01%。

30年期公债价格 上扬13/32，收益率报3.829%，低于周三的3.85%。

周四公布的数据显示，欧洲工业生产下降也令对全球成长的担忧重燃，股市因此受创，美国公债需求增加。

公债价格一度削减涨幅，之前公布的数据显示，上周美国初请失业金人口大幅减少，不过，多数降幅看似是因申请过程中出现技术问题所致。

财政部周三标售210亿美元10年期公债续发也获得强劲需求，受助于投资者逆转在Verizon债券发行前卖出公债的对冲操作。

目前投资者静待美联储下周二、三举行的政策会议。尽管上周五公布的就业数据不及预期，但市场仍预计决策者将在会议结束时宣布开始缩减购债规模，不过对缩减规模的预期有所减少。

在最新就业数据公布后，经济学家告诉路透，他们目前预期美联储将把每月购债规模减少100亿美元，低于上周五路透调查一级交易商得出的预期中值150亿美元，也低于8月调查得出的预期，当时的调查范围更大。

美联储周四购买33.6亿美元2021-2023到期公债，作为其购债计划的一部分。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.435

五年期公债 99-03/32 (+02/32) 1.694

10年期公债 96-21/32 (+06/32) 2.892