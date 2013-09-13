美国债市：令人失望的经济数据带动公债价格上涨，关注美联储会议

* 美国公债收益率下跌，因消费者信心及零售销售数据令人失望

* 白宫称尚未决定下一任美联储主席的人选

* 美联储买入37亿美元2019年和2020年到期公债

路透纽约9月13日 - 美国指标公债价格周五小幅上涨，因美国经济数据疲弱，巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将可能放缓退出购债计划的观点。

分析师预期，美联储在9月17-18日政策会议上将缩减每月850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模。

但反映美国经济体质的经济数据好坏不一，使美联储政策前景变得模糊，凸显一旦美联储在美国经济站稳脚跟前过度缩减宽松政策，将带来风险。

周五数据也增加美联储决策的难度，在数据显示抵押贷款利率上升导致美国9月消费者信心下挫至五个月低位，以及对叙利亚冲突的忧虑加重后，公债收益率触及日内低位。

此外，上月美国零售销售攀升0.2%，增幅小于预期，因美国人减少购买衣服，建筑材料和运动用品。

“我们开始看到一些疲弱的经济数据，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易部主管Charles Comiskey说。

白宫称尚未决定下一任美联储主席的人选，此前日本经济新闻报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美联储主席。 市场认为萨默斯较美联储副主席叶伦更加强硬，他很可能主张美国以较快的步伐升息。叶伦也是美联储主席提名人的大热门。

“白宫否认有关萨默斯将被提名出任美联储主席的报导，使投资人返回公债市场，买入中期公债，”Comiskey说。

指标10年期公债 升2/32，收益率报2.9%，周四尾盘报2.91%。上周五该收益率触及两年高位3.01%。

30年期公债 持平，收益率报3.849%。

经济数据持续疲弱，对美联储而言，这来得不合时。下周三美联储在为期两日的政策会议后将公布政策声明。

但分析师表示，美联储可能仍将会缩减刺激计划，问题只在于缩减规模。

“下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将是更重要的事件，我们预料美联储将公布缩减刺激计划规模在每月100亿美元区域，”法国兴业公债交易商Sean Murphy说。

美联储周五买入37亿美元2019年和2020年到期公债。

本周财政部标售的650亿美元公债获得强劲需求，部份原因是投资人出脱在周三Verizon 推出创纪录规模的490亿美元公司债前建立的对冲，公债也因此得益。

-----------------------1835 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.439

五年期公债 99-01/32 (+01/32) 1.705

10年期公债 96-19/32 (+02/32) 2.900

30年期公债 96-01/32 3.849(完)

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