美国债市：公债价格上涨，此前萨默斯退出美联储主席的角逐

* 叶伦目前被视为下一任美联储主席热门人选

* 美国公债收益率跌至本月最低后价格涨势消退

* 期货价格暗示交易商将美联储升息时间预期推迟

* 美国和俄罗斯就叙利亚问题达成一致，降低公债买需

路透纽约9月16日 - 美国公债价格周一上涨，此前萨默斯退出美联储主席的角逐，使对他出任美联储主席后将更大规模地收紧货币政策的忧虑缓和。

公债收益率跌至本月最低，五年公债收益率领跌，盘中低见1.55%。美国四周国库券的利率跌至0%以下。

不过，公债价格涨势之后减弱，因投资人静待美联储周三结束为期两日会议后公布的政策声明，预料美联储将宣布缩减购债规模。

周日美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯意外退出美联储主席一职的角逐，适值是雷曼兄弟破产五周年，且周二美联储将召开政策会议。

交易商目前预计，美联储副主席叶伦将是接替贝南克的热门人选，贝南克任期到明年1月届满。市场预料，叶伦将继续执行美联储在缩减购债规模上很可能采取的缓慢且谨慎的路线。

“假如叶伦成为美联储主席的热门人选，应全面降低市场的不确定性，使美联储政策得以延续及超平稳过度的机率上升，”Prudential Fixed首席投资策略师Robert Tipp说。

叶伦出任美联储主席可能暗示，即便在停止执行购债计划后，美联储也不会急于升息。

萨默斯退出，令叶伦成为美联储首位女主席的可能性上升，但白宫表示，尚未决定美联储主席提名人选。其他据称仍在竞争美联储主席的人选包括科恩(Donald Kohn)和费格森(Roger Ferguson)，二人均为前美联储副主席。

市场的预期改变，使短期公债收益率骤降，短期公债收益率本月一度触及2011年5月来最高，部份原因是担忧萨默斯将成为下一任美联储主席。

华尔街分析师预计，美联储决策者本周开会时将决定开始缩减其每月850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模。

分析师和交易商表示，鉴于美国经济复苏迟滞，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将可能选择小幅缩减购债。

“将是小幅缩减，减幅大约为100亿美元。这样，仍有大规模的刺激举措在支撑经济，”Raymond James固定收益资产市场主管Kevin Giddis说。

周一公布的美国工业生产和纽约联储制造业数据暗示，美国经济可以在美联储缩减刺激规模的情况下复苏。

美联储周一买入9.27亿美元2024年11月至2031年2月到期公债。美联储周二将买入介于12.5-17.5亿美元2036-2043到期公债。

俄罗斯与美国就销毁叙利亚化武达成协议，缓和萨默斯退选对公债市场的影响。对美国可能向叙利亚动武的忧虑近期刺激公债买需。

公债涨势在下午呈现强弩之末的迹象，10年期公债价格回吐稍早录得的大部份涨幅，30年期公债价格下跌。

“债市有一些回补空头，部份人士对萨默斯退选感到意外，”Raymond James的Giddis说。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.87%，盘中低见2.79%。30年期公债 下跌20/32，收益率报3.87%，之前跌至3.78%。

在期货市场，交易商推迟对美联储将目前近零利率上调的时间预期。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch提供的数据，联邦基金期货(Federal funds futures)暗示，交易商消化美联储在2014年底升息的机率为55%，低于上周五的68%。(完)

-----------------------1508 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+02/32) 0.399

五年期公债 99-12/32 (+10/32) 1.632

10年期公债 96-26/32 (+05/32) 2.872

30年期公债 95-24/32 (-15/32) 3.866(完)

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