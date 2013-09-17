美国债市：公债价格上涨，投资人静待美联储缩减购债决定

* 美国8月消费者通胀仍迟滞

* 海外买家7月恢复购买美国公债

* 投资人在萨默斯消息后增持较长期公债-摩根大通

* 美联储买入14.7亿美元长债

路透纽约9月17日 - 美国公债价格周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能决定缩减购债刺激措施，以及美联储可能如何管理短期利率的线索。

市场普遍预计，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在周三结束为期两日的货币政策会议后会宣布缩减每月850亿美元的购债计划。

分析师表示，美国就业数据尽管有所改善，但仍脆弱，就业增长不到之前经济复苏的水平。这可能导致美联储以100-150亿美元的较小幅度开始缩减购债。

“就业市场继续成长，但幅度不够理想。但是，所有迹象都显示美联储将在明日宣布开始缩减购债，”Plante Moran Financial Advisors 投资长Jim Baird表示。

显示通胀仍受控的政府数据也支持对较长期公债的买盘。通胀不断上升长期会蚕食债券价值。

而且，分析师表示，有投资人押注美联储可能推迟到今年稍晚再缩减购债，这扶助提振公债价格。

“风险偏向对通胀较温和的结果，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示，“有可能美联储什么都不做。这对债市而言是有利的。”

不过分析师称，美股上涨以及德债走软令公债买盘受限。

指标10年期公债 升3/32，收益率报2.858%，周一尾盘报2.862%。两年期公债 持稳，收益率报0.384%。

30年期长债 升11/32，收益率报3.848%，周一尾盘报3.863%。

美联储周二买入14.7亿美元2036年2月至2043年8月到期的长期公债，这是其在9月买入450亿美元公债计划的一部分。

公债收益率持于近9月迄今最低，周一在前财长萨默斯宣布退出美联储主席的角逐后，公债收益率下滑。

萨默斯周日发布的消息缓和了如果他上任，美联储收紧货币政策的进度将更激进的忧虑。

随着萨默斯的退选，交易商对现任美联储副主席叶伦将获奥巴马提名为主席的预期升温。

分析师表示，华尔街看来对叶伦出任下一届美联储主席感到更放心，因预计她对缩减刺激措施和升息会采取更渐进的方式，因经济成长仍低于长期均值，且通胀仍温和。

美国劳工部周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，预估为上涨0.2%。全美住宅建筑商协会(NAHB)公布的数据显示，9月美国住宅建筑商人气和上月持平，为58，接近八年高位，尽管今夏抵押贷款利率上升。

鉴于市场认为在经济缓慢成长的环境中，美联储主席的过渡将颇为顺利，债市投资人在最近一周重投较长期公债。

摩根大通证券周二发布的美国公债客户调查结果显示，受访客户中21%表示，相对投资组合基准，他们持有更多较长期公债，一周前为15%。

数据显示，7月海外对美国公债的兴致恢复，在6月因担心美联储今年稍后缩减购债导致债市下跌，海外投资人抛售了美国公债。

但美国较长期财政状况仍堪疑。

美国国会预算办公室(CBO)表示，联邦预算赤字在2038年将增至相当于国内生产总值(GDP)的6.4%，今年为3.9%，因政府退休和医保项目成本不断增加。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.379

五年期公债 99-15/32 (+03/32) 1.610

10年期公债 96-30/32 (+02/32) 2.857

30年期公债 96-01/32 (+08/32) 3.849(完)

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