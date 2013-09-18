美国债市：公债收益率跌至逾一个月低位，因联储意外维持购债规模不变

* 公债收益率跌至逾一个月低位

* 美联储维持每月850亿美元购债规模

* 美联储决议令原本预计美联储缩减购债计划的投资人意外

* 10年期公债收益率低见2.673%

路透纽约9月18日 - 美国公债收益率周三下跌至逾一个月低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布维持每月850亿美元购债规模不变，令原本预计美联储将缩减购债计划的投资人意外。

美联储表示，受财政政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变。但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。

美联储声明令公债价格由跌转升，在美联储声明前，公债走低。

“显然美联储声明令人很意外，毫无疑问，我们原本为美联储缩减刺激计划作准备，”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli说。

美联储声明使投资者措手不及。许多投资人已从债市基金撤走资金，因预期公债收益率将上升，而其他投资人也已对冲债券，抵押贷款以及容易受利率上升影响的其他头寸，因预期美联储将开始撤走刺激计划的长远旅程。

“人们在公债的投资完全不足，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国交易部主管Tom Tucci说。

“最糟糕的是人们刚进行大量结清头寸，且大量回赎债券基金，而现在公债大涨，美联储决定不展开缩减购债计划，这使投资人极为意外，”他说。

指标10年期公债 价格大涨1-9/32，收益率下跌至2.70%，在美联储声明公布前为2.86%。该收益率低见的2.673%，为8月13日来最低。

五年期公债 价格上升27/32，收益率从美联储声明前的1.63%降至1.44%。

30年期公债 扬升1-11/32，收益率报3.75%，低于在美联储声明公布前的3.84%。

近几周美国经济指标持续不佳，令市场下调美联储购债规模的缩减幅度预估，但大部份市场人士原先仍预期美联储至少会公布将购债规模小幅下降。

一些分析师和投资人将周三美联储声明解读为美联储对公债收益率上升对正在复苏的楼市造成影响感到不安的表现。

“显然，美联储感到利率上升，而且财政政策的限制，正对经济带来负面影响，因此美联储希望压低实质收益率，美联储向市场传递这信息，”Franklin Templeton高级副总裁及联席董事长Michael Materasso说。

美联储周四将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期的公债。

市场没有正确解读美联储的意向同时可能使市场的波动性上升，因投资人尝试判断美联储未来行动，许多人士认为美联储没有有效沟通。

“我们将看到市场波动性上升，因市场消化美联储的行动将更难以预计。在美联储会议前，有一些相当强劲的作空，”Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部全球主管David Keeble说。

-----------------------2011 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+03/32) 0.331

五年期公债 100-10/32 (+27/32) 1.433

10年期公债 98-11/32 (+1-11/32) 2.693

30年期公债 97-24/32 (+1-13/32) 3.751(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]