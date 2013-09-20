美国债市：公债价格上涨，因市场就美联储政策前景进行调整

* 美联储料将继续坚持宽松政策，焦点放在经济数据

* 财政部下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期公债

路透纽约9月20日 - 美国公债价格周五上涨，因市场认为在美国经济更为强劲之前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能收紧货币政策，投资人根据这观点调整仓位。

美股小幅回落也支持避险美债。公债小升，美联储周三决定维持购债计划，和市场原本预期的缩减购债相悖，声明公布后，公债市场随即大幅波动。

“美联储在告诉人们，在看到经济可能持续增长的确凿证据前，美联储不需要上调利率，”Morgan Stanley Wealth Management执行董事及资深固定收益策略师Jonathan Mackay说。

Mackay说，他预期10年期公债收益率将保持在2.5-3.25%区间的低端，保持在2.70-2.90%附近直至年底。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。

布拉德表示，低通胀将使美联储能耐心地评估未来资产购买的规模。在批准联邦公开市场委员会(FOMC)采取政策行动前，希望看到更多通胀正在攀升的迹象。

鉴于美联储本周就政策正常化步伐发出的温和信号，巴克莱利率策略师修定其对10年期公债收益率年底水平的预估。

巴克莱策略师称，美联储推迟升息周期预期，以及更循序渐进的步伐，令他们将10年期公债收益率预估下调25个基点。巴克莱目前预期10年期公债收益率在年底将为2.85%，低于之前预估的3.1%。

美联储周五买入14.7亿美元付息公债，为每月850亿美元购债行动的一部份。周一美联储将买入30-40亿美元2019-2020年到期的公债。

周五，指标10年期公债 上升6/32，收益率从周四的2.76%下跌至2.74%。

五年期公债 涨2/32，收益率从周四的1.50%降至1.48%。

30年期公债 攀升21/32，收益率报3.77%，周四尾盘报3.81%。

财政部下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期新债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+) 0.335

五年期公债 100-04/32 (+02/32) 1.475

10年期公债 97-31/32 (+05/32) 2.736

30年期公债 97-14/32 (+17/32) 3.769(完)

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