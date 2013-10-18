美国债市：公债收益率脱离低位，下周出炉的经济数据将成为焦点

* 10年期公债收益率低见2.54%，之后反弹

* 市场焦点放在经济数据，投资人预期美联储不大可能在今年缩减购债

* 隔夜附买回协议利率转至负值，因资金回到债市

路透纽约10月18日 - 美国公债周五几无变动，稍早公债收益率触及近三个月低位，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能很快缩减购债，且他们聚焦在下周出炉的被延迟发布的官方数据。

美国国会议员在周三稍晚达成债务协议，上调举债上限，此前美国两党为此争执不下，导致许多投资人抛出一些美国公债。这些投资人部份现在回到公债市场，尽管短期利率市场受干扰的情况在周五仍然明显。

随着美国违约的威胁暂时消除，市场焦点返回到何时美联储将可能缩减每月850亿美元购债计划上。

持续超过两个星期的政府关门预料将放慢经济成长步伐，同时因没有美国经济数据公布，就更难于分析美国经济的力道，这使美联储不太可能很快缩减购债规模。

“鉴于美国政府关门及华盛顿政治问题将持续至明年第一季的事实，令美联储开始缩减刺激计划的能力被束缚住，”法国兴业公债交易商Sean Murphy说。

美国国会将举债期限延后至明年2月7日，届时围绕美国债务水平的政治冲突可能再次成为投资人的焦点。

指标10年期公债 尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。在美联储意外公布维持购债规模不变之前，该收益率在9月5日最多升至3%。

美国芝加哥联储总裁埃文斯和达拉斯联储总裁费希尔周四也表示，美联储很可能推迟缩减购债决定，至少要到今年12月。

在下周二将公布的倍受关注的9月非农就业报告是下一个经济焦点，政府补发尚未发布的经济数据。该就业报告原定公布时间为10月4日。

政府部门安排公布的其他经济数据还有9月消费者物价指数(CPI)和9月生产者物价指数(PPI)，分别将在10月30日和10月29日公布。

美联储买入15.6亿美元2036-2043年到期公债。下周一，美联储将买入30-40亿美元2019-2020年到期公债。

投资人返回债市令资金涌入，导致在回购协议市场的隔夜公债保护成本下跌至负值，最新报大约负0.10%，低于周五稍早的0.16%。

在周三美国达成上调举债上限协议前，投资人对持有的可能受到美国违约影响的国库券忧心忡忡，这一忧虑扰乱了附买回市场，使获取贷款的成本上升。

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价格 变动 收益率%

三个月期国库券 0.03 (-0.02) 0.030

六个月期国库券 0.07 (-0.02) 0.071

两年期公债 99-28/32 (+) 0.315

五年期公债 100-06/32 (-02/32) 1.339

10年期公债 99-08/32 (-01/32) 2.589

30年期公债 99-16/32 (+03/32) 3.653(完)

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