美国债市：公债价格下滑，焦点转向就业数据

* 交易商等待被推迟公布的9月就业数据出炉，寻找市场方向

* 美国国库券标售收益率回落，因美国达成上调举债上限协议

* 美国隔夜附买回利率正常化，报大约0.06%

* 美联储买入36.9亿美元2019-2020年到期公债

路透纽约10月21日 - 美国公债价格周一下跌，静待美国周二公布9月就业数据，该数据因美国政府关门16天而延迟公布。

分析师说，在公债上周上涨令指标10年期公债收益率跌至7月底来最低水平后，交易商不愿意大量押注。

“公债已大幅上涨，因预期在美国政府关门后经济数据将较弱，且美国违约风险下降。现在就举债上限的角力缓和，市场将再次聚焦在经济数据，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

美国国会议员上周三达成协议，将16.7万亿美元举债期限延后至2月15日及重开政府部门，市场焦点返回到何时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减每月850亿美元购债步伐。

政府关门令大部份经济数据没有如期发布，令人更难于分析美国经济的力道，且使得市场对美联储开始缩减购债的时机推迟至2014年第一季。美国非农就业报告原本安排在10月4日公布。

“市场的预期可能是，就业报告数据较强的可能性较高，因为它反映美国政府关门前的就业市场状况，”加拿大丰业银行公债交易部主管Charles Comiskey说。

路透访问的分析师预期，美国9月非农就业岗位增加18万个，高于8月的增加16.9万，失业率预料持平在7.3%。

不过，公债市场对数据的反应可能有限，因为这份就业数据已被推迟。10月非农就业报告将更为重要，它从原定的11月1日公布被推迟至11月8日发布。

“我认为市场已在关注10月就业报告，以短期就业状况及美联储政策方向而言，这报告将较重要，”Comiskey说。

成交量低于均值，指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.607%，较周五尾盘上升2基点。该收益率在9月5日最多升至3%，这是美联储意外宣布维持月度购债规模不变前。

30年期公债 价格下滑18/32，收益率报3.681%，较周五尾盘高3个基点。

美国政府重新安排公布的其他经济数据有9月消费者物价指数(CPI)和9月生产者物价指数(PPI)，分别将在10月30日和10月29日公布。

周一数据显示，美国9月成屋销售下跌，房价上升速度为五个月来最慢，此为按揭贷款利率上升可能对楼市复苏造成一些伤害的迹象。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，政府关门后可能需要数月才能理清美国就业市场状况。他说，受预算之争影响，可能更晚开始缩减购债速度。

美联储周一买入36.9亿美元2019-2020年到期公债。

此外，短期利率进一步下跌，因华盛顿达成临时债务协议。隔夜公债保护成本返回到较正常水平，周一报大约0.06%。

投资人返回债市令资金涌入，导致隔夜公债保护成本在周五尾盘下跌至负值，报大约负0.10%。

在周三美国达成上调举债上限协议前，投资人对持有的可能受到美国违约影响的国库券忧心忡忡，这一忧虑扰乱了附买回市场，使获取贷款的成本上升。

美国财政部周一标售共计650亿美元三个月和六个月国库券的得标利率低于上周美国延长举债期限前标售的国库券得标利率水平。这些国库券的需求从之前创下的2009年来低位反弹。

财政部周二将标售350亿美元一个月国库券，高于上周在美国债务协议达成后的200亿美元标售规模。

-----------------------1948 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

三个月期国库券 0.03 (-) 0.030

六个月期国库券 0.065 (-0.01) 0.066

两年期公债 99-28/32 0.315

五年期公债 100-03/32 (-03/32) 1.359

10年期公债 99-03/32 (-05/32) 2.607

30年期公债 99-01/32 (-15/32) 3.679(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价