美国债市：公债收益率从三个月低位反弹，因价格升势暂停

* 公债收益率从三个月低位反弹，因近期买兴消退

* 数据显示成长疲弱，支持美联储将保持刺激规模的观点

* 70亿美元30年期TIPS标售获投资者强劲需求

* 美联储购买15.6亿美元2038-2043年到期的公债

路透纽约10月24日 - 美国公债收益率周四小幅攀升，从三个月低位反弹，因与美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年之前不会缩减构债规模的观点相关的买盘消退。

债市升势暂停，自周三以来，指标10年期公债收益率挣扎着摆脱处于2.50%之下的处境。

“从技术上看，该水准对债市而言是一个重大的价格阻力位，”LPL Financial的固定收益策略师Anthony Valeri表示。

10年期公债收益率 过去两日累积下跌11个基点，因政府周二公布的数据显示，9月非农就业岗位增幅不及预期，引发市场担忧，在政府关门之前，经济就已开始放缓。

尽管华盛顿预算之争导致的政府停运预计可能伤及经济成长，但也使市场认为，美联储决策者将不会改变每月购买850亿美元债券的计划，以免对经济复苏和投资者信心造成进一步的损害。

另一方面，部分美联储官员承认，现行政策的效用正在减弱，且美联储在较长时间内保持现有购债规模的风险正在逐步增大。

不过，美联储决策者表示，第三轮量化宽松政策的调整将在很大程度上取决于经济数据，但在未来数月内，经济数据可能受政府停运影响而有些失真，无法准确反应经济的实际状况，以及政府关门和上调债务上限之争可能给成长造成的影响。美联储将在下周举行政策会议。

“在政府停运和债务上限问题被解决后，我们看到市场对公债的买兴重燃，”Guggenheim Partners的公债交易部董事总经理Jason Rogan表示，“多数市场人士认为，美联储将在可预见的未来保持现行政策不变。”

周四公布的全球经济指标显示成长正在放缓。美国制造业产出四年来首次回落，欧元区经济也失去动能。

投资者将密切关注下周二和周三举行的美联储政策会议，寻找联储政策的新信息，尽管市场预计联储在明年3月前缩减购债规模的可能性很低。

“在我们获得更多信息前，市场将没有明确的走向，”法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示。

指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.514%，较周三尾盘上扬3个基点。10年期公债收益率周三跌至三个月低位2.471%。在美联储意外宣布保持购债规模不变前，公债收益率在9月5日已经从3%的高位回落。

在美联储主席贝南克5月暗示将从今年晚些时候开始缩减购债规模后，公债收益率一度大幅攀升，但到目前为止，上述升幅已回吐过半。

美联储今日购买了15.6亿美元2038-2043年到期的公债。

美国财政部今日续发70亿美元30年期通膨保值公债(TIPS)。

此次标售获一年来同年期公债标售的最强劲需求，得标利率为1.330%，较交易商预期的水平低约2个基点。

“美联储按兵不动，但影响30年期公债的可能性不大，”法国巴黎银行的Kohli称。

财政部今日续发的30年期TIPS将在2043年2月到期，使这批公债的发行总规模达230亿美元。

财政部周四表示，将在下周标售960亿美元新的付息公债，包括周一标售320亿美元两年期公债，周二标售350亿美元五年期公债，以及周三标售290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 0.307

五年期公债 100-12/32 (-03/32) 1.295

10年期公债 99-28/32 (-08/32) 2.514

30年期公债 100-10/32 (-15/32) 3.608(完)

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