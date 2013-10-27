重温稿-美国债市：公债价格上涨，市场静待美联储下周货币政策会议

* 美联储2014年前不太可能缩减购债

* 消费者和耐用品订单数据显示美国经济成长放缓

* 下周美国财政部将发售960亿美元两年期、五年期和七年期公债

路透纽约10月25日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率徘徊在近三个月低点，因投资人将注意力转向下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议，预计届时美联储会暗示将坚持目前的购债规模。

周二美国公布9月非农就业岗位增幅小于预期后，公债收益率下滑，公债市场陷于窄幅区间交投。数据令投资人担心，在美国政府部分关门16天前，美国经济已经在放缓。

指标10年期公债收益率 势将连跌两周，但已挣扎着摆脱处于2.50%之下的处境。

“市场处于盘整。投资人预计美联储至2014年都将维持购债。短期内没有什么会改变这种观点。”Wells Fargo Advisors首席固定收益策略师Brian Rehling表示。

美国政府正在补发因政府关门而推迟的数据，这些数据大致支持了美联储需要维持目前购债规模，以支撑自夏季末已经放缓的经济复苏的观点。

分析师预计，下周二和周三美联储货币政策会议上政策制定者将决定维持目前每月850亿美元的购债规模。他们预计美联储将维持这一规模直至明年3月。

“在美联储要等到明年某时才会开始缩减购债的环境下，市场继续走强。”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack表示。

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.507%，较周四尾盘跌1个基点，较一周前跌8个基点。

10年期公债收益率从9月5日触及的3%回落，两周后美联储决定维持购债计划不变，令市场意外。

美国政府关门和有关上调举债上限的政治角力的影响预计将持续几个月，这会令投资人看不清经济的实际状况。

“经济看来有些令人失望，在明年1月发布12月的数据前，我们无法了解经济的真正状况。”

美国9月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%)，这可能显示因对政府支出的不确定性，企业暂停投资。

周五公布的一调查显示，美国10月消费者信心降至去年年底来最低，因消费者担心国会功能失效以及政府部分关门可能损及经济成长。

在公债市场升势将10年期公债收益率在两个月内拉低半个百分点后，收益率进一步下滑将取决于经济数据，抑或美联储对经济持更谨慎立场的新迹象。

美国白宫决定提名美联储副主席叶伦在贝南克离任后接任美联储主席，这令市场认为美联储将继续目前的刺激计划水准。

叶伦所持的观点同贝南克类似，且被视为是美联储量化宽松政策背后的设计师。

白宫周五表示，叶伦提名的文件已经送呈参议院，之前CNBC电视援引消息人士报导，参议员Rand Paul计划“阻止”叶伦的提名。

投资人没有受到CNBC报导的影响。部分投资人已经将近期公债收益率的跌势归因于叶伦明年可能将出任美联储主席。

除了要关注美联储下周的暗示外，交易商还将应对新的公债供应。

财政部将在下周标售960亿美元新的付息公债，包括周一标售320亿美元两年期公债，周二标售350亿美元五年期公债，以及周三标售290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 0.307

五年期公债 100-15/32 (+04/32) 1.280

10年期公债 99-31/32 (+05/32) 2.505

30年期公债 100-18/32 (+11/32) 3.595 (完)

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