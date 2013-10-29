美国债市：公债价格基本持稳，因美国数据喜忧参半

* 美国财政部标售350亿美元五年期公债，得标利率为1.300%

* 美国8月不包括汽车的零售销售小幅增长

* 美国房价录得逾七年来最大年度涨幅

* 美联储开始为期两天的政策会议，分析师预计会议结果不会有意外

路透纽约10月29日 - 美国公债价格周二基本持平，因数据喜忧参半，凸显经济前景的不确定性，公债收益率接近三个月低位，投资者寻找市场未来走向。

今日成交清淡，暗示交易商不愿在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始为期两天会议时大举押注。

财政部今日进行的350亿美元五年期公债标售获良好需求，如果算不上亮丽的话，得标利率为1.300%，投标倍数为2.65。

财政部周一标售两年期公债也获得稳健需求。财政部周三将标售290亿美元新七年期公债。

在上周三公布令人失望的9月就业报告后，公债收益率跌至三个月低位2.471%，之后指标公债收益率一直陷于7个基点的狭窄区间内。

“市场缺乏方向。没有推高或推低收益率的迫切意愿，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。

经济数据未能给投资者指明市场的方向。

尽管标普/Case-Shiller数据显示，8月房价录得七年来最大年度涨幅，但10月消费者信心指数大幅走低。

美国商务部表示，汽车需求骤降，导致9月零售销售意外减少0.1%。

美联储周三将结束政策会议，可能继续保持目前的刺激规模。

美国国会的政治僵局导致政府停运，凸显出目前市场笼罩在政治风险之下，市场担忧美联储可能不愿在这样的情况下开始撤走刺激举措。

“在明年3月前甚至4月前，除了继续落实当前的举措，美联储很难采取其他更多的行动，”Raymond James的固定收益资本市场部主管Kevin Giddis表示。

他说，国会僵局所产生的影响“对经济来说更多是一种惩罚。”

指标10年期公债价格 上扬1/32，收益率报2.509%，周一尾盘报2.512%。30年期公债价格 跌12/32，收益率从周一尾盘的3.6145%上扬至3.622%。

-----------------------1844 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.321

五年期公债 100-16/32 (+02/32) 1.268

10年期公债 99-30/32 (+01/32) 2.509

30年期公债 100-02/32 (-12/32) 3.622(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]