美国债市：公债价格下滑，分析师称美联储声明的通胀立场较预期更强硬

* 分析师称美联储声明的通胀立场较预期更强硬

* 美国财政部发售290亿美元七年期公债，得标利率为1.87%

* 美国10月民间就业增长放缓-ADP

路透纽约10月30日 - 美国公债价格周三下滑，因有分析师认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明对通胀的态度较预期更为强硬，美联储称经济下滑风险减弱。

美联储结束为期两日的货币政策会议，宣布维持每月850亿美元的购债计划，以继续支撑美国经济。

但分析师表示，美联储对通胀的态度较预期更为强硬，他们没有提及金融市况收紧的措辞。

“美联储对通胀态度远没有我们原先预期的那么温和，因此市场做出这样的反应，”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示。

美联储发布声明后，美国公债价格缩减稍早涨幅，指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.525%，周二尾盘报2.507%。

30年期长债 也由升转跌，下滑5/32，收益率报3.630%，周二尾盘报3.621%。

美联储决定与市场的广泛预期一致。联储官员承认，成长前景转弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。

Renaissance Macro Research美国经济部门主管Neil Dutta表示，因政府部分关门，“投资人对任何改善的经济数据都会持怀疑态度，对任何令人失望的经济数据都会归咎于政府关门。”

“美联储最有可能在3月缩减购债，2014年美联储更重要的议题将是在何时调整利率指引。”

近期数据显示即便在10月上半月政府关门前，重要的就业市场和楼市已经放缓，这巩固了美联储在未来几个月仍不准备开始撤走对经济的支持的观点。

分析师表示，美联储对在三轮量化宽松政策后就业市场持续疲弱仍感到沮丧。美联储的三轮量化宽松政策令其资产负债表规模增长两倍，且导致美联储维持近零利率约五年。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低。路透访查的分析师预估为增加15.0万人。

一些分析师表示，由于美联储维持购债，美国公债可能将保持区间波动一段时间。

美国财政部周三发售290亿美元七年期公债，得标利率为1.870%，认购倍数为2.66，过去四次类似标售认购倍数均值为2.51。

美国财政部过去两天分别标售了320亿美元两年期公债和350亿美元五年期公债，需求还算稳健。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.313

五年期公债 99-23/32 (-02/32) 1.307

10年期公债 99-25/32 (-05/32) 2.525

30年期公债 99-29/32 (-05/32) 3.630(完)

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