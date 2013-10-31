美国债市：公债价格下跌，因从数据中看到美国经济成长的希望

* 10月芝加哥PMI急升至两年半高位

* 最新一周美国初请失业人数下降，基本符合预期

* 公债可能录得连续第二个月上涨

路透纽约10月31日 - 美国公债价格周四小幅下跌，因美国中西部企业活动报告意外强劲，缓解了对近期政府关门将导致第四季经济增长迟滞的担忧。

尽管公债周四下滑，但本月仍可能录得连续第二个月上涨。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为65.9，为2011年3月以来最高，预估为55.0。

“数据非常强劲，”道明证券利率和汇市研究部全球主管Eric Green说。

不过，Green和其他分析师淡化该数据的重要性，因其他指标显示，在美国政府17年来首次停运后，需求减弱且招聘活动下降。他们维持对美联储将保持每月850亿美元购债规模至2014年初以支撑经济的观点。

政府周四报告显示，最新一周初请失业金人数下降，为经济显示韧力的最新迹象。上周初请失业金人数减少1万人，至34万人，略高于预估的33.9万人。

劳工部将在下周结束前公布10月非农就业报告。投资人将研判是否政府关门16天损及美国就业状况。

成交放量，公债延续周三跌势，昨日投资人认为美联储会议声明的通胀立场较预期略为强硬。分析师表示，美联储保持在未来几个月缩减刺激规模的可能性，尽管一些决策者承认受政府关门影响，经济增长放缓。

“他们试图强化美联储政策决定取决于经济数据的观点，”Payden & Rygel的James Sarni说。

美联储周四购买9.27亿美元2024年11月至2030年5月到期公债，为其购债计划的最新一次买入。

指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.547%，高于周三尾盘的2.527%。

但30年期公债 缩减早盘跌幅，周四收平，收益率报3.633%。

根据ICAP提供的数据，截至周四中午，有价值约2,510亿美元的美国公债易手，较20日均值多40%。

10年期公债收益率从两年高位的3%已回落约50个基点。上周10年期公债收益率触及三个月低位2.471%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.309

五年期公债 99-22/32 (-02/32) 1.318

10年期公债 99-19/32 (-06/32) 2.547

30年期公债 99-27/32 3.633(完)

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