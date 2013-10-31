美国债市：公债价格下跌，因从数据中看到美国经济成长的希望

标题新闻：墨西哥央行升息25个基点至6.5%，连续第五次会议加息但因披索大涨而缩小升息幅度
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* 10月芝加哥PMI急升至两年半高位
* 最新一周美国初请失业人数下降，基本符合预期
* 公债可能录得连续第二个月上涨
路透纽约10月31日 - 美国公债价格周四小幅下跌，因美国中西部企业活动报告意外强劲，缓解了对近期政府关门将导致第四季经济增长迟滞的担忧。
尽管公债周四下滑，但本月仍可能录得连续第二个月上涨。
美国供应管理协会(ISM)周四公布，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为65.9，为2011年3月以来最高，预估为55.0。
“数据非常强劲，”道明证券利率和汇市研究部全球主管Eric Green说。
不过，Green和其他分析师淡化该数据的重要性，因其他指标显示，在美国政府17年来首次停运后，需求减弱且招聘活动下降。他们维持对美联储将保持每月850亿美元购债规模至2014年初以支撑经济的观点。
政府周四报告显示，最新一周初请失业金人数下降，为经济显示韧力的最新迹象。上周初请失业金人数减少1万人，至34万人，略高于预估的33.9万人。
劳工部将在下周结束前公布10月非农就业报告。投资人将研判是否政府关门16天损及美国就业状况。
成交放量，公债延续周三跌势，昨日投资人认为美联储会议声明的通胀立场较预期略为强硬。分析师表示，美联储保持在未来几个月缩减刺激规模的可能性，尽管一些决策者承认受政府关门影响，经济增长放缓。
“他们试图强化美联储政策决定取决于经济数据的观点，”Payden & Rygel的James Sarni说。
美联储周四购买9.27亿美元2024年11月至2030年5月到期公债，为其购债计划的最新一次买入。
指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.547%，高于周三尾盘的2.527%。
但30年期公债 缩减早盘跌幅，周四收平，收益率报3.633%。
根据ICAP提供的数据，截至周四中午，有价值约2,510亿美元的美国公债易手，较20日均值多40%。
10年期公债收益率从两年高位的3%已回落约50个基点。上周10年期公债收益率触及三个月低位2.471%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (+) 0.309
五年期公债 99-22/32 (-02/32) 1.318
10年期公债 99-19/32 (-06/32) 2.547
30年期公债 99-27/32 3.633(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦3月30日 - 德债收益率周四跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，扶助令投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期降温。