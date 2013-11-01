美国债市：美国公债价格走低，因制造业数据强劲

* 美国10月ISM制造业数据为两年半最强

* 较长期公债收益率可能录得9月以来最大单周涨幅

* 费城联储总裁普洛瑟提议限制QE3购债规模

路透纽约11月1日 - 美国公债价格周五走低，因强劲的制造业数据暗示，全球最大经济体美国在上月政府关门期间经济成长并未失去动能，导致公债的避险需求减少。

经济学家担心，10月上半月政府停运可能拖累经济成长。

但供应管理协会表示，10月制造业指数意外跳升至两年半高位。分析师预期为温和下跌。

“此项数据的基调十分强劲，且传递的潜在信息看似是本月稍早华盛顿的政治僵局并未对实质经济活动造成影响，”道明证券(TD Securities)的美国研究和策略部董事Millan L. Mulraine表示。

另外，经济增强可能说服美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未来数月内放缓购债进度，最早可能在今年12月，而非2014年。

“感觉是美联储可能在12月开始缩减购债。持这样想法的委员人数有所增加，但并未达成共识，”Calvert Investments的投资组合经理Matt Duch表示。

分析师还表示，在决策者决定缩减刺激规模前，美联储需要看到更多经济复苏加速的证据。

“市场正根据美联储将在明年初开始缩减购债的预期调整头寸。如果联储在3月前采取行动，我会感到意外，”D.A. Davidson & Co的首席固定收益策略师Sharon Stark表示。

美国指标10年期公债价格 跌21/32，收益率报2.620%，周四尾盘报2.543%，上周五为2.503%。

30年期公债价格 回落1个大点，收益率报3.696%，高于周四尾盘的3.632%，也高于上周五的3.593%。

较长期公债收益率可能录得9月初以来最大单周涨幅。

尽管美联储本周稍早决定保持每月850亿美元的购债规模不变，但公债收益率仍然攀升。

尽管决策者认识到政府停运的风险，但并未承诺未来数月不会缩减宽松政策规模。

费城联储总裁普洛瑟周五告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望限制美联储在此轮刺激计划下的购债规模。自2012年9月以来，联储累积购买了约1万亿美元的债券。

另一方面，圣路易斯联储总裁布拉德表示，决策者在决定缩减购债规模前，需要对就业市场将继续改善充满信心。

美联储周五购买15.65亿美元2038年2月到2043年2月到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-) 0.313

五年期公债 99-13/32 (-09/32) 1.375

10年期公债 98-31/32 (-21/32) 2.620

30年期公债 98-23/32 (-1-05/32) 3.696(完)

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