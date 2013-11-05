美国债市：公债回落，因美国服务业活动提速

* 美国服务业成长加速，预估为放缓

* 受政府关门影响，周五的非农就业报告可能难以研判

* 美国财政部周三将公布季度再融资计划

路透纽约11月5日 - 美国公债价格周二下跌，因美国服务业数据优于预期，更加令人认为，美国经济对上月政府部份关门造成冲击的承受力强于预期。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，10月非制造业指数升至55.4，预估为54.0；9月为54.4。

在ISM数据公布时，公债价格原本已走低。按Columbia Management策略师Zach Pandl的说法，“上周美国和全球经济数据普遍强劲”。

但在ISM数据公布后，公债扩大早盘的跌幅。

“我们看到一系列国家的企业或采购经理人指数改善，特别是一些在最近经济复苏中步伐落后的新兴亚洲和东欧市场，”Pandl说。

上月欧洲制造业生产更强劲，且中国制造业活动也提速。

ISM美国10月制造业和非制造业指数也和“经济健康成长一致”，Pandl说。

需要注意的是企业的资本支出疲弱。但Pandl表示，如果“从统计上看可信的”企业调查数据持续改善，资本支出改善“可能为时不远”。

周二打压美国公债的因素是ISM服务业数据改善，“直指周五公布的10月非农就业报告有强于预期的可能性，”Pandl表示。

近期的一项路透调查显示，经济学家预计美国10月非农就业岗位增加12.5万个。

10月ISM服务业数据中，就业分项指数增至56.2，接近8月触及的六个月高点。

经济学家曾担忧10月上半月政府部分关门损及经济成长。

今日稍早公布的数据显示，10月英国服务业以1997年5月以来最快速度扩张。

美联储正密切关注经济是否能强劲持续成长的迹象，以决定是否要开始缩减购债规模。缩减购债的时机是公债市场关注的焦点。

“这只是减与不减的问题，”Wilmington Broad Market Bond Fund的资产组合经理Wilmer Stith表示，“这是市场的主要关注点。”

美联储官员强调了这样的信息，三位美联储官员周一表示，联储应只有在经济改善的迹象更加明确的情况下才开始缩减购债，且应缓慢地行动。

不过，里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美国政府停运和其他预算之争应该不会阻止美联储在短期内开始撤走部分刺激举措。

对美联储政策调整影响最大的数据将是周五将公布的非农就业报告。但考虑到预算政治僵局导致多数政府部门在10月上半月停运，数据本身可能存在问题。

CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen表示，如果数据疲弱，“将会被认为是政府停运和公务员无薪休假造成的临时性影响；但如果数据强于预期，则投资者会认为就业市场的实际状况更为强劲，考虑到政府停运对就业市场造成的影响。”

路透调查预计，10月失业率将小升至7.3%。

指标10年期公债价格 回落16/32，收益率攀升至2.66%，周一报2.61%。

30年期公债价格 跌1-03/32，收益率从周一的3.70%上扬至3.76%。

美国财政部周三将发布季度再融资计划。

美联储周二购买15.65亿美元2036年2月到2043年2月到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 ( unch ) 0.313

五年期公债 99-11/32 (-04/32) 1.383

10年期公债 98-19/32 (-16/32) 2.665

30年期公债 97-16/32 (-1-07/32) 3.764(完)

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