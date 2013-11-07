修正-美国债市：公债价格涨跌互现，因投资者寻找美联储政策走向的线索

(内文第一段应为美联储"新主席"非“新总裁”)

* 市场关注周五公布的美国10月非农就业报告

* 投资者寻找叶伦可能如何领导美联储的线索

* 财政部将在2014年标售两年期浮息公债

路透华盛顿11月6日 - 美国公债价格周三涨跌互现，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席走马上任以及月度政策会议举行前，投资者寻找联储未来政策走向的线索，目前美国经济复苏仍然脆弱。

美联储现任副总裁叶伦将在明年初接替贝南克出任美联储主席，市场一直在寻找叶伦会如何履行美联储控制通胀和失业这两项政策职能的线索。

本周发表的两份经济学论文使有关叶伦可能采取与贝南克不同的政策路径的传言升温。市场目前认为叶伦对通胀的立场温和。

美联储官员发表的这两篇论文暗示，在叶伦的领导下，美联储将从与目前不同的角度来看待可用的政策工具，Calvert Investments的投资组合经理Vishal Khanduja表示，他管理着约120亿美元的资产。

“市场正试图消化美联储的新组成和新想法是否更倾向于在更长时间内保持短期利率在更低的水平，而不是像目前这样严重依赖量化宽松政策，”他说。

美联储目前正在考虑撤走量化宽松计划。根据该计划，美联储每月购买850亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。

尽管很多观察人士曾押注，联储将从9月开始缩减资产购买规模，但美联储在9月会议上宣布保持政策不变，不过，最近一次政策声明中对通胀的立场较预期更为强硬。

巴克莱的经济学家Michael Gapen表示，联储无需在缩减资产规模的同时，进行可能的如何利用其他政策工具的调整。

“决策者可能倾向于在观察市场反应后再采取进一步的政策行动，”他说。

美联储撤出刺激计划的进程被财政政策复杂化。国会共和党寻求将推迟执行总统奥巴马签署的医保法案作为向政府拨款的条件，令美国政府在10月上半月关门。

尽管预料中的政府关门对经济造成的拖累还没有在近期经济数据中反映出来，而事实上制造业数据意外强劲，周五公布关键的非农就业报告可能为这问题提供进一步资料。

非农就业报告是美联储考虑是否撤走刺激计划的重要依据，美联储希望看到失业率由目前的7.2%进一步下降向6.5%。路透访问分析师的调查显示，预期10月失业率将小幅上升至7.3%。

不过，政府关门仍可能导致周五的非农就业数据失真，减弱该数据的预测价值。

财政部公布的融资计划显示，下周将标售300亿美元三年期公债，240亿10年期公债和160亿美元30年期公债，和市场预期基本一致，且消息对债市无甚影响。

财政部还表示，将在2014年标售两年期浮息公债，在1月23日将公布进一步详情，标售日期最初定为1月29日。

“我们预期在2014年标售的浮息公债规模将为1,200-1,400亿美元，”花旗集团分析师Brett Rose说，“浮息公债应该被视作国库券的替代品。”

指标10年期公债价格 上涨7/32，收益率从周二尾盘的2.7%下跌至2.638%。

30年期公债 价格下滑4/32，收益率报3.765%，周二尾盘报3.758%。

美联储周三买入31.71亿美元2020年11月15日至2023年8月15日到期的公债。

-----------------------2004 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.294

五年期公债 99-19/32 (+07/32) 1.335

10年期公债 98-26/32 (+07/32) 2.638

30年期公债 97-16/32 (-04/32) 3.765(完)

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