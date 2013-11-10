重温稿-美国债市：公债价格走低，因美国就业增长超预期

* 美国就业增长数据改变了对美联储何时开始缩减购债的预期

* 美国非农就业岗位增加20.4万个，预期为增加12.5万个

* 美国失业率从7.2%小升至7.3%

路透华盛顿11月8日 - 美国公债价格周五走低，因10月就业增长强于预期，改变了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模的预期。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，分析师预期为增加12.5万。但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。报告还将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万。

10年期公债价格 跌1-10/32，收益率从2.6%攀升至2.75%，因预期美联储将较之前预期的2014年3月提前开始缩减构债规模。

“美联储很快将开始缩减购债的预期令市场不安，”Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示，“本周稍早，公债表现较好，因美联储官员的讲话似乎在传递联储不急于缩减购债的讯息。但在就业数据公布后，市场改变了想法。”

部分分析师称就业数据喜忧参半，因尽管就业岗位增长意外强劲，但失业率仍然上升至7.3%。

就业参与率大幅下降“可能仍会让联储有些不安，”渣打银行的美国经济学家Thomas Costerg表示。

10月退出劳动力大军的人数增加，使就业参与率降至1978年3月以来最低62.8%。

其他分析师发现就业数据改善的迹象令人信服。花旗集团的Robert DiClemente表示，报告“非常强劲”。

尽管如此，DiClemente表示，“美联储在明年3月前缩减购债可能仍有障碍，联储官员仍在等待反应经济复苏力道的更全面的例证，其中包括楼市活动数据以及财政磋商是否能平稳达成协议。”

一项路透调查显示，在就业数据和近期的采购经理人数据公布后，更多的美国一级交易商预计美联储将在明年3月前开始缩减购债。

仅两周前，同类调查的结果是，多数一级交易商预计美联储将不会在2014年3月前采取行动。

周五公布的一项调查显示，几家一级交易商的分析师认为，目前风险偏向于美联储在2014年1月开始缩减购债。

在受访的16位一级交易商中，七位预计美联储将在3月开始缩减购债。而10月22日进行的同类调查中，15位交易商中有九位持上述的观点。

非农就业数据对债市至关重要，因美联储决策者曾强调，将继续执行现有的刺激计划，直至看到数据显示经济增强，且更加自持，而要达到这样的结果，必须有一个良好的就业市场。

今年稍早有关美联储正考虑退出刺激政策的臆测，推动公债收益率在5-9月间在5月水平上攀升超过130个基点。

30年期公债价格 回落1-14/32，收益率从周四尾盘的3.71%升至3.85%。

周五公布的其他数据显示，中国经济成长加速。强于预期的出口数据使近期中国经济显现出的令人鼓舞的迹象进一步增加。

中国将在周六公布通胀和经济活动数据，将为该国经济体质提供更清晰的线索，与此同时，中国共产党18届三中全会将在11月9-12日期间召开，会上将制定新的改革计划。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.326

五年期公债 99-06/32 (-17/32) 1.422

10年期公债 97-27/32 (-1-10/32) 2.754

30年期公债 96-00/32 (-1-14/32) 3.851(完)

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