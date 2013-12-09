美国债市：公债回吐多数涨幅，市场关注本周债券供应

* 美联储购买14.8亿美元2038和2043年到期的公债

* 美联储购买31.8亿美元2021到2023到期的公债

* 财政部本周将标售640亿美元三年、10年和30年期公债

* 关注美联储下周的政策会议，寻找缩减购债的信号

路透纽约12月9日 - 美国公债价格周一上扬，受助于两次美国联邦储备理事会(FED/美联储)购债操作，但之后回吐多数涨幅，因交易商关注本周的新债供应。

美联储购买14.8亿美元2038和2043年到期的公债，以及31.8亿美元2021到2023到期的公债。

美联储购债操作结束后，市场关注本周将进行的640亿美元三年、10年和30年期公债标售，以及之后的更多供应。

“今日美联储进行了两次购债操作，之后市场回吐涨幅，因周三和周四将有长债供应，”ED&F Man Capital的固定收益利率部联席主管Thomas di Galoma表示，“重新定价是今日的主题。未来八个交易日有大量新债入市。”

美联储官员的讲话传递的讯息不一致，CRT Capital Group的公债策略师Ian Lyngen表示，称今天的交易“成横盘走势”，市场基本持平。

市场还关注美联储在12月17-18日举行的下次政策会议，寻找联储何时开始缩减购债的线索，以及美联储可能发布的有关失业率，甚至通胀，升息门槛的前瞻性指引的信号。

“美联储将可能宣布缩减购债，并伴随一些同利率前瞻性指引相关的对通胀更温和言论，”Columbia Management固定收益投资组合经理人Gene Tannuzzo称。

他表示，公债收益率曲线如此之陡，显示美联储已经成功将最终缩减购债同提升短期利率的行为区分开了。

“即便市场了解在不远的未来，美联储将不再是美国公债的主要买家，但短期利率仍在低位，”Tannuzzo表示，“因此收益率曲线这么陡。”

“我们认为10年期公债收益率的合理价在2.65-2.90%，”他补充道。

根据路透上周五访查的21家一级市场交易商，其中18家认为美联储开始缩减购债的时间不迟于3月。

指标10年期公债 升9/32，收益率报2.85%。

“利率较六个月前涨了不少，所以从市场观点看，美联储已经缩减购债，”Tannuzzo表示。

这意味着下一波市场热点可能是五年期和30年期公债收益率曲线趋平的交易。

“中期债仍极为脆弱，”Barclays Global Outlook美国利率研究部门主管Rajiv Setia表示，“我们看好的交易是中期债-长债收益率曲线趋平。”

Setia表示，他预计2014年中，10年期公债收益率将达3%，30年期长债收益率报4%。

Tannuzzo称，近期来看，在美联储下周货币政策会议前，市场供应将是市场焦点。指标10年期公债收益率应在2.75-2.90%的区间波动。

美国财政部周二将发售300亿美元三年期公债、周三和周四将分别续发210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

投资人还将关注周四将出炉的零售销售数据，以寻找消费者支出强度的线索。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (unch) 0.302

五年期公债 98-27/32 (-01/32) 1.492

10年期公债 99-04/32 (+02/32) 2.852

30年期公债 97-26/32 (+08/32) 3.875(完)

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