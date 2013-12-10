美国债市：公债价格在三年期公债标售前上扬，因空头回补和延长存续期

* 美国标售300亿美元三年期公债，获良好需求

* 美联储购买14亿美元长期通膨保值公债

路透纽约12月10日 - 美国公债价格周二上扬，因交易商回补空头，且投资组合经理受收益率接近区间高度的诱惑，在年底前延长存续期。

财政部今日进行的三年期公债标售获强劲需求，因收益率高企激励买家入市。这是本周进行的首批公债标售。财政部将在周三标售10年期公债，周四续发30年期公债。

“很多人做空公债，市场出现一些年底前的买盘，”Wilmington Broad Market Bond Fund的投资组合经理Wilmer Stith表示。

“如果你认为10年期公债收益率区间在2.5%-3.0%之间，那么过去几日，公债收益率处于这一区间的高端，”他指出。

人们认为，如果没有任何明确的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月或明年1月开始缩减购债，公债收益率可能跌至这一区间的中段，使公债收益率攀升至区间的高端显得很有吸引力，Stith表示。

“另外，人们的公债存续期低于基准，”他说，他所指的是投资组合的存续期，“他们利用收益率攀升的机会在年底前延长存续期。”

Stith表示，市场焦点在美联储将缩减每月850亿美元购债的本质和时机。

但他警告称，从政策信号来看，美联储不会那么缺乏远见的只看失业率。

“他们也会关注就业市场更广泛的方面，而这些方面没有真正改善那么多，包括令人失望的就业参与率,”他指出。

“美联储历史上对通胀态度最温和的主席上任前夕，市场会正确对待缩减购债的问题，”他表示，“如果美联储每月缩减购债50-100亿美元，看上去不会是大件事。”

Stith等人表示，公债收益率可能已经消化了美联储减少购债的因素，今年稍早，市场错误判断美联储将很快缩减购债，令公债收益率上涨。

“信贷利差收窄了不少，金融企业公司债表现不及工业企业，”RBC Global Asset Management固定收益部门副总裁兼投资组合经理人Susan Gibbons谈及公司债市场时表示，“这告诉我，信贷市场并不担心缩减购债。”

即便美联储将暗示减少购债，他们可能将选择小幅度，从而债市不会出现大举抛售，令长期利率上升并殃及楼市。

根据路透上周五访查的21家一级市场交易商，其中18家认为美联储开始缩减购债的时间不迟于3月。

周二公布的趸售库存等经济数据巩固了目前情况可能已经改善，足以令美联储能够开始缩减购债的观点。

美联储周二买入14亿美元的通膨保值债券(TIPS)，为其12月买入450亿美元公债计划的一部分。

指标10年期公债 升11/32，收益率报2.80%。

上周五，10年期公债收益率攀升至2.93%，为9月11日来最高，因美国公布的11月非农就业报告强于预期。

30年期长债 升23/32，盘中一度大涨逾一大点，收益率报3.830%，上周五高见3.980%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 0.302

五年期公债 98-02/32 (+05/32) 1.448

10年期公债 99-18/32 (+11/32) 2.801

30年期公债 98-18/32 (+22/32) 3.831(完)

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