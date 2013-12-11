《美债周四展望》公债价格下跌，市场为30年期公债标售做准备

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 周四将标售130亿美元30年期公债

* 10年期公债标售需求平淡

* 美联储买入15.75亿美元长债

* 美国国会达成预算协议料减少对经济的拖累

* 多数分析师预计联储将在2014年初缩减购债--路透调查

路透纽约12月11日 - 美国公债价格周三下跌，市场为周四130亿美元30年期公债标售做准备，此为本周三次共计640亿美元标售的最后一次。

周三财政部标售10年期公债，市场需求较为平淡，有人将此归因为美国国会周二晚间达成的预算协议，分析师称协议将提振经济，并抵消美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年可能缩减刺激举措造成的影响。

Cantor Fitzgerald & Co利率分析师Justin Lederer称，“人们为周四做准备。10年期公债标售，非交易商需求略低于均值也是个原因，因为最终交易商买入高于预期...市场成交肯定低于正常水平，年末将至，这也符合预期。”

Lederer还表示，美联储仍是市场的“一大问题”。

“我想他们不会在下周的政策会议上缩减购债，但这肯定是要考虑的。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周二和周三开会，决定是否缩减当前每月850亿美元的购债规模。

U.S. Bank Wealth Management的固定收益主管Jennifer Vail表示，相信美联储“会寻求在明年1月缩减，而非今年12月。”

“没错，我们看到就业市场出现一些强劲力道，且有迹象显示住房市场并未因抵押贷款利率上升而不稳。但我们需要更多的一些数据来印证住房市场仍然处于温和复苏，”她说。

核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升幅仍然在1.1%，而非负值，Vail认为这“令人安心”。

她补充道，五年期未来均衡通胀率衡量的通胀预期亦一直稳定。

Vail指出，接下来可能出现一些额外的波动，因为市场在继续调整对美联储举措的预期。其并表示，“但我们预计10年期公债收益率今年将收在2.85-2.90%。”

美股下跌以及美联储持续购债，部分缓和了债券市场的跌势。美联储购买了15.75亿美元2038年5月至2043年2月到期的公债。

美国指标10年期公债 价格在公开市场下跌11/32，收益率升至2.85%。

10年期公债收益率上周五曾升至9月11日以来最高2.93%，因当日公布的11月就业数据强于预期。

30年期公债 价格跌22/32，收益率小升至3.88%。该收益率上周五触及3.980%，为2011年8月以来高点。

投资者对美国国会两党达成初步预算协议的反应不大。交易员和分析师表示，如果国会批准该协议，可能进一步推动美联储决策者明年初开始缩减刺激举措。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议没有缩减购债，令市场大感意外，美联储官员指称预算僵局是做出这一决定的一个原因。

“由于国会高度分化，所以我们仍建议保持一定程度的谨慎，不过我们认为该预算协议最后会获得通过，从而消除美联储在1月开始缩减购债的一个关键障碍，”道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

周三公布路透调查显示，32位分析师预计美联储将在3月缩减购债，22位预期会在1月缩减购债。只有12位分析师预计下周就会行动。(完)

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