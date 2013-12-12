美国债市：公债价格下滑，因零售销售数据强于预期

* 零售销售数据公布后，分析师上调第四季经济成长预估

* 初请失业金人数跳升，但因存在季节性扭曲而未受重视

* 30年期长债标售直接投标不踊跃

* 美联储买入37.3亿美元2019-2020年到期公债

* 美国下周将发售960亿美元公债和160亿美元TIPS

路透纽约12月12日 - 美国公债价格周四下滑，此前美国公布的零售销售数据强于预期，暗示第四季美国经济成长可能没有一些人士担心得那么疲弱，促使交易商缩减公债仓位。

零售销售报告令卖盘加重，交易商为今日续发的130亿美元30年期公债预留空间，本已令债市承压。美国财政部续发30年期公债后，完成了本周640亿美元附息公债的供应。

花旗集团Global Markets分析师Brett Rose在研究报告中表示，市场对续发的30年期公债需求平平，得标利率仅较标售前二级市场利率高1个基点，报3.90%。

美国公布，11月零售销售增长0.7%。

高盛分析师表示，“11月零售销售报告强劲，促使我们上调第四季经济成长预估0.4个百分点，至1.9%。”

数据还助燃了有关是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下周二和周三的货币政策会议上决定缩减每月850亿美元购债的讨论。

“这令市场质疑明年初才缩减购债的预期，也令提前，而不是 推迟升息的可能性增加，”Mitsubishi UFJ Securities美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。

根据周三发布的一项路透调查，受访的32位分析师预计美联储将在明年3月缩减第三套量化宽松政策，而22位预计将在1月，仅有12位预计在下周。

美国今日公布的经济数据有好有坏，尽管零售销售数据强劲，但上周初请失业金人数跳升，令部分投资人怀疑近期就业市场增长加快是否能持续。

一些分析师认为初请失业金人数增加同11月底感恩节假期带来的季节性扭曲相关。上周增幅为13个月来最大。

“你要两周数据一起看。”RBC Securities高级分析师Jacob Oubina称。

ING U.S. Investment Management分析师Tanweer Akram表示，市场也在应对有关下周美联储货币政策会议“诸多的不确定性”。

“是否美联储将开始缩减购债将会是艰难的决定，”他表示，“尚没有定论，还有待讨论。”

二级市场，指标10年期公债 跌8/32，收益率升至2.89%，为近期交投区间的高端。

30年期长债 跌7/32，收益率报3.90%。

分析师表示，如果经济数据继续支撑经济改善的观点，美联储在明年年初前缩减购债的可能性增加，令30年期公债较较短债更具吸引力，因减少货币刺激措施会降低通胀风险，提振美元。

周三进行的210亿美元10年期公债标售需求疲弱，而周二进行的300亿美元三年期公债标售则获得稳健需求。

下周美国财政部将继续发债，包括320亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债，以及160亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)。

周四，美联储买入37.3亿美元2019和2020年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.330

五年期公债 98-20/32 (-05/32) 1.535

10年期公债 98-26/32 (-09/32) 2.889

30年期公债 97-10/32 (-09/32) 3.902(完)

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