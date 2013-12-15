重温稿-美国债市：公债收益率曲线趋平，因通胀保持在低位

* 生产者物价指数显示美国通胀保持在低位

* 经济数据改善巩固了美联储将在2014年缩减购债的预期

* 美国两年期公债收益率跌至100日移动均线之下

* 美联储购买15.8亿美元2038-2043年到期公债

路透纽约12月13日 - 美国长期公债价格周五攀升，收益率曲线趋平，因通胀保持在低位。

通胀数据低迷巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在2014年前不会开始缩减购债的预期。

公债价格周四走低，因11月零售销售数据略强于预期，且130亿美元的30年期公债标售需求不振。本周财政部累计发行了640亿美元的公债。

交易商静待下周举行的美联储政策会议，希望能获得本轮量化宽松政策前景的线索。

“美联储下周会开始缩减购债吗？不，肯定不会。但已有不少良好的经济数据出炉，足以为购买长期公债提供理据，”Bank of the West的资本市场部门的副总裁兼固定收益投资长Paul Montaquila表示。

最新一轮购债行动使美联储资产负债表规模增加逾1万亿美元。三轮量化宽松计划使美联储资产负债表规模共计扩大超过3万亿美元。

美国劳工部称，11月生产者物价指数(PPI)连降第三个月，回落0.1%。接受路透调查的分析师预计，11月PPI可能与10月持平。

不包括波动性较大的食品和能源价格的核心PPI小幅攀升0.1%，与经济学家的预期一致。PPI按年增长1.3%，支持了国内通胀低于美联储设定的2%目标的观点。

“PPI数据显示通胀处于极低水平，因此美联储仍有暂不开始缩减购债规模的余地，”D.A. Davidson的公债交易部主管Mike Cullinane表示。

美联储决策者将于下周二和周三召开政策会议，他们担忧物价升幅过低可能引发通缩风险，通缩通常会使经济活动放缓。

公开市场上，指标10年期公债价格 攀升2/32，收益率报2.88%，上周收报2.84%。

30年期公债价格 上扬10/32，收益率降至3.88%，低于周四尾盘的3.90%，但高于一周前的3.87%。

短期公债收益率在周四升穿关键支撑位后企稳。短期公债收益率攀升暗示，市场对美联储在结束购债后的多长时间内继续保持近零利率感到不安。

美联储今日购买15.75亿美元2038年5月到2043年2月到期的长期公债。

两年期公债收益率 小升至0.330%，周四尾盘报0.326%。周四盘中触及八周高位0.342%，升穿100日移动均线。

下周投资者将迎来新一轮供应：财政部将标售320亿美元两年期公债 ；350亿美元五年期公债 ；以及290亿美元七年期公债 。还有160亿美元五年期通膨保持公债 。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 0.330

五年期公债 98-21/32 1.531

10年期公债 98-31/32 (+03/32) 2.868

30年期公债 97-26/32 (+12/32) 3.874(完)

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