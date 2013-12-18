《美债周三展望》公债价格在两年期券标售后上扬，市场静待美联储决策

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 320亿美元两年期公债标售需求良好

* 美联储购买15.75亿美元公债

* 市场静待周三美联储政策决议

* 11月消费者物价指数显示通胀受抑

路透纽约12月17日 - 美国公债价格周二守住涨幅，之前标售的320亿美元两年期公债需求良好，同时投资者静待美国联邦储备理事会(美联储)本周稍后的政策声明。

指标10年期公债价格 尾盘上涨11/32，收益率(殖利率)报2.839%。30年期公债价格 升14/32，收益率报3.871%。

两年期公债标售的得标利率为0.345%，低于标售前二级市场的交易水准。本次标售的投标倍数为1月以来最高。

“可以说这次的标售结果非常好，”野村驻纽约的美国利率分析师Stanley Sun说，“加上流动性相对较低，因此如果投资者通过标售购买短期公债，不会令人感到意外。”

本次标售亦受益于市场对低风险美国公债的需求，因交易员集中关注美联储周三对于购债计划前景的表态。若联储意外表示维持政策利率的时间长于预期，将有可能影响短期公债收益率。

许多分析师预计美联储明年第一季将宣布缩减刺激，但他们也认为本周就采取行动也不是没有可能。

“我认为12月缩减购债的可能性为20%，1月和3月行动的可能性分别为40%和80%，”ED&F Man Capital固定收益利率部主管Thomas di Galoma表示。

上周的路透调查显示，32位分析师预计美联储会在3月缩减刺激，22位表示其会在1月缩减购债。12位分析师预计美联储将于本周宣布缩减计划。

政府数据显示，美国11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，核心CPI仅略微上升0.2%，表明美联储在决定何时缩减购债方面具有灵活性。

最近数据显示失业率下降且经济指标改善，支持美联储开始缩减购债，不过第三要素--通胀率低于目标--可能是个绊脚石。

美联储周二购买15.75亿美元公债。

交易商本周继续迎来公债供应潮。美国财政部将陆续标售350亿美元五年期公债 、290亿美元七年期公债 以及160亿美元五年期通胀保值债券 。五年期公债标售将在周三美东时间上午11：30开始。(完)

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