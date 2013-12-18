美国债市：公债价格走低，因美联储宣布缩减购债规模100亿美元

* 美联储称将每月购债规模削减100亿美元

* 美联储暗示利率保持在低位的时间，将较之前的预期更长

* 美联储将每月购买350亿美元MBS和400亿美元公债

路透纽约12月18日 - 美国公债价格周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布将每月购债规模缩减100亿美元，并暗示将在较之前承诺更长时间内保持指标利率在超低水平。

美联储声明公布之初，公债价格一度小涨，而后转升为跌。即将离任的美联储主席贝南克在政策会议后的记者会上表示，可能会持续稳步缩减购债规模，暗示量化宽松计划(QE)将在2014年底前结束。公债市场对此反应负面。

美联储表示，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元公债。美联储重申，只要失业率维持在6.5%之上且通胀处于低位，就会保持近零利率。联储还表示，可能在失业率降至6.5%后相当长的一段时间内，维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀预期低于2%的情况下。

“现在我们了解了美联储的退出计划。我们得到了一个退出模板。10年期公债收益率告诉你‘美联储开始行动了’。让我们向前看吧。生活还要继续，”保德信投信的市场策略师Quincy Krosby表示。

美联储声明发布后，公债价格随即走低，但很快缩减跌幅，并勉强录得温和涨幅。不过，涨势很快消退。

公开市场上，10年期公债 价格回落12/32，收益率攀升至2.887%。30年期公债 价格跌21/32，收益率报3.909%。

很多分析师预计，美联储将在明年首季宣布缩减购债计划。但令人鼓舞的经济数据和就业增长势头，以及国会达成的预算协议，促使部分经济学家相信，美联储在本月宣布开始缩减购债的时机已经成熟。

“将每月购债规模削减100亿美元，明确暗示QE不会一直持续下去，”Rockwell Securities的首席市场策略师Wayne Kaufman表示，“我认为美联储开始行动让市场松了口气。没有人希望市场上有这么一个800磅的庞然大物。”

-----------------------2006 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.328

五年期公债 98-25/32 (-02/32) 1.505

10年期公债 98-30/32 (-09/32) 2.874

30年期公债 97-08/32 (-19/32) 3.907(完)

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