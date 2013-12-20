美国债市：公债价格攀升，收益率升至区间高端吸引买家入市

* 据称保险商和养老基金买入长期公债

* 市场在美联储周三宣布缩减购债后进行调整，关注利率前景

* 美国第三季经济成长4.1%，数据细节显示成长强劲

路透纽约12月20日 - 美国中长期公债价格周五攀升，因收益率(殖利率)接近近期区间的高端吸引买家入市，且市场适应美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从明年初开始缩减购债的事实。

美国市场尾盘，30年期公债价格 上扬1-11/32，收益率报3.82%。指标10年期公债价格 攀升11/32，收益率报2.89%。

美联储周三宣布将每月购债规模缩减100亿美元后，30年期和10年期公债收益率应声走高，但美联储表示，指标隔夜利率将在较市场预期更长的时间内保持在低位，这吸引买家入市。

“30年期公债收益率略低于4%，考虑到目前极低的通胀环境，从历史的角度来看，这些高于通胀水平的公债收益率对养老基金和保险公司等需要持有长存续期资产的机构而言很有吸引力。”Wilmington Broad Market公债基金的联席经理Wilmer Stith表示。

交易商表示，对长期公债的需求迫使投资者出脱押注五年和30年期公债收益率差将扩阔的头寸。本周迄今，五年和30年期公债收益率差收窄19个基点。

美联储表示，在美国失业率降至6.5%之下后相当长的一段时间内，指标隔夜利率可能保持在近零水平，这扶助缓解了美国强劲的第三季GDP数据对债市产生的影响。数据显示，美国第三季GDP增幅为近两年来最大。经济成长加速通常会给公债收益率施加上行压力。

“看起来，市场认为利率将攀升，但是逐步的，而非大幅度跳升，”旧金山Bank of the West的副总裁兼固定收益首席投资长Paul Montaquila表示，“因此，当收益率攀升至某些水平后，买家会入市，看似今日收益率触及了这些水准之一。”

安本资产管理全回报债券策略部主管Donald Quigley表示，公债市场“可能认定，即便美联储开始缩减购债，仍很难与这个每月购买750亿美元公债的大买家抗衡。”

本周进行的五年和七年期公债标售需求不振也重压中期公债价格。

五年期公债收益率 周五跳升至1.67%，本周初为1.53%。

不过，这可能不会持续太久。费城Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示，美联储的政策前景应会发出强劲买入五年期公债的信号，因五年期公债收益率较两年和三年期公债不到1%的收益率高出不少。

-----------------------2003 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (- 1/32) 0.376

五年期公债 99-6/32 (- 4/32) 1.670

10年期公债 98-27/32 (+11/32) 2.885

30年期公债 98-22/32 (+1-11/32) 3.824(完)

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