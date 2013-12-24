美国债市：公债价格回落，圣诞节前市场交投清淡

* 两年期公债收益率触及三个月高位，10年期公债收益率收涨

* 美国11月耐久财订单增幅超预期

* 11月新屋销售下降，10月数据被上修

* 美国债市提前收盘，周三因圣诞节假期休市

路透纽约12月24日 - 美国公债价格周二走低，指标公债收益率徘徊在三个月高位附近，因投资者在圣诞节前一日缩减公债头寸。今日交易时间缩短。

美国债市提前至1900 GMT收盘，周三将因圣诞节假期休市。

在上周宣布缩减购债后，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始上调短期利率的忧虑令美国公债承压，尤其是中期公债。

强于预期的美国11月耐久财订单数据支持了美国经济成长可能在明年初累积部分动能的观点，使美联储可能加速缩减购债规模的可能性增加。

美国11月耐久财订单增长3.5%，引发较长期公债卖盘。美联储主要透过购买较长期公债来压低抵押贷款利率和其他长期借贷成本以刺激经济。

“目前阻力最小的路径是公债价格走低，收益率攀升，”R.J. O'Brien and Associates的利率期货销售部董事总经理John Brady表示。

市场交投清淡，指标10年期公债价格 回落14/32，收益率报2.985%，较周一尾盘高出5.5个基点。10年期公债收益率较9月触及的两年高位低2.5个基点。

两年期公债收益率 盘中触及三个月高位0.403%。

30年期公债价格回落 下滑25/32，收益率报3.895%，较周一尾盘高5个基点。

被视为投资者对美联储利率政策看法调整的晴雨表，五年期公债与30年期公债收益率差连续第三个交易日守在2.15个百分点附近，为自9月以来最窄。

中长期公债收益率差自上周以来大幅收窄，反应市场担忧在上周宣布开始缩减购债后，美联储可能在不太长的时间内升息，以及对美联储政策沟通的有效性存疑。

期货市场继续反应出交易商的不安情绪，他们怀疑美联储可能较12月18日政策声明中暗示的时间提前升息。

根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch提供的数据，联邦基金期货暗示，交易员消化了美联储在2015年6月升息的几率为56%，高于周一的54%，一个月前为39%。

-----------------------1904 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.399

五年期公债 98-28/32 (-07/32) 1.734

10年期公债 98-01/32 (-14/32) 2.981

30年期公债 97-14/32 (-30/32) 3.897(完)

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