美国债市：10年期公债收益率在清淡交投中小涨，逼近3%

* 两年期公债收益率升近三个半月高位

* 美国上周初请失业金人数减少

* 美国公债势将创下1996年来表现第二差的一年-美银美林

路透纽约12月26日 - 美国指标公债收益率周四小涨，略低于两年高位3%，市场交投清淡，因多数投资人离场欢度圣诞假期。

在周三圣诞节休市后，美国债市今日重开，但多数欧洲市场仍休市，令市场成交量远低于均值。

美国公债收益率逼近9月所创高位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周宣布将自1月起每月缩减购债规模100亿美元至750亿美元。

分析师表示，如果美国10年期公债收益率升至远高于3%，可能对股市和其他高风险资产不利。公债收益率进一步上升可能推高长期借款成本，令经济复苏失去动能-这同今年夏季所发生情况的类似。

“如果10年期公债收益率在3%上方站稳脚跟，其他市场将受影响，”4Cast Ltd高级技术分析师Rob Zukowski表示。

今年公债收益率上升损及公债市场，根据美银美林数据，今年美国公债市场表现势将为1996年来表现第二差的一年。

鉴于年底交投淡静，Zukowski称，即便10年期公债收益率升穿3%，少数尚未结账的投资人也不太可能兴起大的行情。

分析师称，投资人在等待下一轮政府非农就业报告，以判断是否近期经济强度可以持续，能令美联储进一步缩减购债。

而且，美联储在2014年初前不会恢复购买美国公债，美国公债价格不会受到美联储购债的支撑。

美国劳工部周四表示，截至12月21日一周初请失业金人数总计33.8万，较之前一周上修的38万下降。降幅大于预期巩固了就业市场已经进一步改善的观点，但不足以支持就业成长加速的观点。

美国11月非农就业岗位增幅达到20万水准，失业率降至五年低点7.0%。

“如果非农就业岗位再增加20多万，失业率降至六字头，10年期公债收益率可能进一步恶化，”Stith称。

不过他还表示，如果即将公布的就业数据令人失望，10年期公债收益率可能回落至2.75%。

美国将在1月10日发布12月非农就业报告。

指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.992%，较周二尾盘升1个基点，10年期公债收益率在海外市场一度触及3%，根据路透数据，略低于9月6日触及的两年高位。

两年期公债收益率 升1个基点，报0.415%，高于50日移动均线切入位，但仍低于9月所创的日内高位0.538%。

30年期公债 价格跌14/32，收益率报3.921%，较周二尾盘升2.1个基点。30年期公债收益率较三个多月前所创的两年高位低不到7个基点。

如果下周二前不出现大涨行情，美国公债市场将录得17年第二大年度跌幅。美银美林的美国公债指数今年迄今已经下挫3.3%，略小于2009年3.5%的跌幅。

-----------------------2001 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-01/32) 0.407

五年期公债 98-27/32 (-) 1.743

10年期公债 97-30/32 (-03/32) 2.992

30年期公债 96-31/32 (-12/32) 3.923(完)

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