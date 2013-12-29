重温稿-美国债市：10年期公债收益率触及两年高位，预计2014年进一步走强

(重温稿)

* 美国公债势将录得40年来表现第三差的年份-巴克莱

* 美国10年期公债收益率在淡静交投中突破3%

* 两年期/10年期公债收益率差扩阔至2011年来最宽

路透纽约12月27日 - 美国指标公债收益率周五升穿3%，至逾两年最高。美国公债2013年的表现几乎可以肯定将是数十年来表现最差的年份之一。

交易商进一步缩减所持公债，因预期明年公债收益率进一步上升。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定者表达了一些对经济可以在减少货币刺激政策帮助的情况下成长的信心后，市场预计美联储将明年将减少购债。

分析师表示，投资人未来几个月面临的关键挑战是为公债收益率可能多快上升作准备。

“随着经济数据表现强劲，10年期公债收益率一直在正常化，”管理1万亿美元的美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

如果年底前美国公债市场不出现大涨行情，那么今年美国公债市场表现将为历来最差的年份之一。

根据巴克莱编撰的指数，截至周四，美国公债市场今年下挫了2.75%，为1973年来第三大年度跌幅。

巴克莱数据显示，五年前，美国公债市场跌了3.57%，1994年跌了3.38%。

不过由于圣诞节后市场交投疏落，分析师对10年期公债收益率今年第二次突破3%关口轻描淡写。

“投资人目前不会基于这个数据就创立新的仓位，”DRW的Brien称。

10年期公债收益率是抵押贷款利率和其他长期贷款成本，以及投资回报的的指标利率。

分析师表示，该收益率如果一步一步慢慢升至比如3.5%，那么应该不会对楼市复苏或美股构成威胁。近几日，美股连创新高。

但是如果收益率向4%或2%大幅波动，可能吓坏投资人，令他们从股市等其他风险资产中撤资。

“只要是慢慢来，就不会威胁其他市场。市场不希望看到的是大幅度的涨跌，”Krosby称。

10年期公债收益率的升势猛烈，从5月美联储主席贝南克向国会表示可能考虑缩减第三轮量化宽松政策后已经跳升了1.4个百分点。

上周，美联储宣布将自1月起每月缩减购债规模100亿美元至750美元，因应经济改善的迹象。同时美联储暗示将维持短期利率在近零水准，因失业率仍高于政策制定者乐见水准，且通胀困于2%目标下方。

周五美国没有重大经济数据发布，且美联储下周末之前不会恢复购买公债。

二级市场，10年期公债 跌4/32，收益率报3.007%，稍早一度高见3.02%，根据路透数据，为2011年7月来最高。

两年期/10年期公债收益率差升至2.61%，为2011年7月来最宽，周四报2.58%，一周前为2.51%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (+01/32) 0.395

五年期公债 98-27/32 (-) 1.743

10年期公债 97-27/32 (-04/32) 3.006

30年期公债 96-19/32 (-13/32) 3.946(完)

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