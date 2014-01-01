更正-重温稿-美国债市：公债收益率升至两年半高位，为债市惨淡的一年收尾

(更正：因译文有误，内文第二段...为1970年代中来“最大”...请改为“第二大”)

* 指标10年期公债收益率收在3%之上，接近两年半高位

* 美国10年期公债收益率2013年升超过一个百分点

* 美国公债今年表现为40年内倒数第三--巴克莱

* 美国债市势将录得40年第二大年度跌幅

路透纽约12月31日 - 指标美国公债收益率周二升至近两年半高位，为公债市场40年内表现第三差的年份收尾，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年缩减购债前减持公债仓位。

美国公债今年表现惨淡拖累美国整体债市，今年美国债市的年度跌幅为1970年代中来第二大。

“美国债市2013年度表现完全被美联储政策所左右，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

元旦前交易日缩短，且交投清淡。指标10年期公债收益率 升5个基点，报3.026%，略低于市场收盘前所创的近两年半高位3.036%。

美国债市今日提前至1900GMT收盘，周三将因元旦假期休市一天。

根据路透数据，今年美国10年期公债收益率升1.27个百分点。中长期公债收益率今年至少跳升一个百分点。两年期公债收益率 今年仅升13个基点，因美联储暗示即便在停止购债后还将维持短期利率在近零水准一段长时间，以刺激经济。

美国公债走势仍将不稳，收益率预计在未来几个月继续攀升，但可能要比美联储主席5月底的讲话让市场认为美联储可能在年底前缩减第三套量化宽松政策后引发的升势放缓。

今夏政策变化的可能性惊扰了债市，导致10年期公债收益率在9月初攀升至逾两年高位。但在9月美联储没有缩减购债令市场意外后，美国公债收益率出现了回落，不过在本月恢复了升势，因美联储宣布将小幅缩减购债100亿美元，至每月750亿美元。

美联储缩减第三套量化宽松政策的速度将取决于就业市场的改善以及是否通胀明年将回升，逼近2%目标。

“通胀和经济成长在明年对10年期和更长年期公债收益率将更重要。我们预计这些公债收益率将小幅上行，”LaBas称。

**公债收益率预计将进一步上升**

在美联储宣布缩减购债决定前的12月11日路透所作的调查结果显示，分析师对美国10年期公债收益率12个月后的预估中值为3.35%。

公债收益率如此小幅的上涨将仅轻压公债，而不会像过去七个月那样重创公债。

“预计2014年公债市场将持平至小幅下滑，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示。

根据巴克莱编撰的一指数，美国公债截至周一的今年跌幅为2.63%，为40年来第三大跌幅，2009年跌幅最大，为下挫3.57%。

长债遭受的打击最大，巴克莱数据显示，长债今年重挫13.93%，仅次于2009年21.4%的跌幅。

公债表现为40年倒数第三拖累整体债市。

考量公债、抵押贷款支持债券、公司债等其他投资级别债券的巴克莱美国债券总体指数 今年迄今跌1.92%，为该指数1976年开始编撰以来第二大年度跌幅，仅次于1994年2.92%的跌幅，当年时任美联储主席格林斯潘数次升息。

债市波动性今年稍早也因美联储暗示将退出第三套量化宽松政策而攀升，但因美联储已经宣布缩减购债，波动性回落至远低于年中水准。

估计未来长债收益率波动性的美林三个月MOVE指数 今年升25%，为2008年来首次年度上涨。

-----------------------2112 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 0.384

五年期公债 98-26/32 (-06/32) 1.748

10年期公债 97-21/32 (-14/32) 3.026

30年期公债 96-09/32 (-1-01/32) 3.964(完)

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