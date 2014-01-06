美国债市：公债价格上涨，因服务业数据令人失望

* 美联储恢复购债，买入13.9亿美元长债

* 美国ISM服务业指数意外下滑，工厂订单增加

* 本周公债和公司债供应令公债升势受限

* 美国参议院料将确认叶伦出任美联储主席

路透纽约1月6日 - 美国公债价格周一上涨，此前美国公布的服务业数据逊于预期，令美国联邦储备理事会(FED，美联储)可能放缓缩减购债的希望升温，刺激了对公债的买盘。

分析师和交易商表示，美股在去年劲升后，2014年初走软，重燃了对美国公债的一些避险买盘。

中长期公债收益率从上周所创的两年半高位回落，10年期公债收益率跌穿关键的3%关口。

不过分析师表示，如果12月美国非农就业岗位增幅约20万，进一步证实就业市场复苏，支撑美联储今年将维持缩减第三套量化宽松政策的观点，公债收益率可能重拾升势。

“12月一波较预期强劲的经济数据将10年期公债收益率推至3%之上。目前部分数据较弱，该收益率又回到3%下方。”ISI Group债市策略师Stan Shipley表示。

去年12月18日，美联储宣布自1月起每月购债规模减少100亿美元，至750亿美元，因应经济改善。

上周五，美联储主席贝南克在费城一活动上表达了对经济前景的乐观看法，但也审慎的认为经济复苏“明显仍不完整”。

周一的数据证实了贝南克有关经济复苏不均衡的观点。

美国供应管理协会(ISM)公布，12月非制造业指数下滑，而美国商务部公布11月工厂订单在10月下滑后出现反弹。

“关键数据是周五的非农就业数据。”Shipley表示。

路透访查的分析师预计12月非农就业岗位增加19.5万，11月增幅为20.3万，失业率预计将保持在7.0%的五年低点。

指标10年期公债 升8/32，收益率报2.963%，较上周五尾盘跌3个基点。30年期长债 盘中一度升近一大点，收高19/32，收益率报3.894%，跌3.5个基点。

根据路透数据，10年期公债收益率上周四触及近两年半高位3.041%，而30年期长债收益率一周前触及4.001%，为2011年8月初来最高。

美联储在圣诞和新年假期后，周一恢复购债，买入13.91亿美元2036年5月至2043年8月到期的公债。

美国参议院周一晚预计将确认现任美联储副主席叶伦将接替贝南克出任美联储主席。如果获得确认，叶伦将是出任该职的首位女性。

美国财政部将在周二至周四分别发售300亿美元三年期公债、210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

从发售前的市场活动来看，交易商预计三年期公债标售得标利率为0.8070%，这将是9月来三年期公债标售最高得标利率。

鉴于两年期和三年期公债收益率差相对较大，交易商预计三年期公债标售将获强劲需求，但在周五非农就业数据发布前，交易商对较长期公债的标售需求不那么肯定。

本周预计将有大量投资级别公司债进场，也将争夺投资人的资金，分析师表示，在2013年表现疲弱后，投资级别公司债今年会反弹。

根据汤森路透旗下IFR，债市交易商预计1月将有900-1,000亿美元高等级公司债发售。

-----------------------2001 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 0.397

五年期公债 99-02/32 (+05/32) 1.695

10年期公债 98-07/32 (+09/32) 2.961

30年期公债 97-13/32 (+19/32) 3.899(完)

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