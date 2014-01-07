更正-美国债市：公债价格上扬，但三年期公债标售结果不佳

(更正：正文第六段译文有误，应为“40年来第三大年度跌幅”，而非“40年来最大年度跌幅”)

* 今日进行的300亿美元三年期公债标售需求疲弱

* 波士顿联储总裁罗森格伦预计联储将逐步撤走刺激举措

* 旧金山联储总裁威廉姆斯预计联储将在‘可预见的未来’保持低利率

* 美国11月贸易逆差为四年来最小

路透纽约1月7日 - 美国公债价格周二上扬，指标公债收益率徘徊在两周低位附近，因交易商未受300亿美元三年期公债标售需求疲弱的影响。本周共计将有640亿美元付息新债标售。

在2013年表现不振后，债市今年企稳，因汽车销售降温以及服务业增长放缓的迹象使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来数月以非常缓慢的步伐缩减购债的押注增加。

两位美联储官员今日发表对债市有利的讲话引发对公债的一些买兴。2013年债市的回报为负2.75%。

“市场呈盘整状态。固定收益投资表现不错，”SEI Investments固定收益管理部主管Sean Simko表示。

美联储上月表示，从1月开始将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

对美联储缩减购债的担忧，导致美国公债2013年录得40年来第三大年度跌幅。目前，部分投资者重新考虑美联储缩减购债的决定，认为联储只是调整了其宽松政策倾向，当前公债收益率水平对缩减购债决定的反应过度。

“我目前关注联储缩减购债的行动。他们并未停止购债。他们仍在努力购债以扶助推动成长，”National Penn Investors Trust Co.的固定收益率投资组合经理James Barnes表示。

周二，波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储“只会逐步”缩减其第三轮购债计划，因虽然经济正在改善，但仍然脆弱，且物价增幅过低。罗森格伦今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

商务部周二公布的数据显示，美国11月贸易逆差降至至四年来最低，因出口创纪录。这也证明经济增长强韧。

另外，旧金山联储总裁威廉姆斯周二称，预计美联储可能在‘可预见的未来’保持短期利率在低位。他今年在联邦公开市场委员会也没有投票权。

美联储买入28.1亿美元2022年8月至2023年8月到期公债，为美联储在1月起每月买入400亿美元公债计划的一部份。

指标10年期公债 价格升6/32，收益率报2.939%，较周一尾盘下跌2个基点。在温和的成交量下，10年期公债收益率周二稍早跌至两周低位2.937%。路透数据显示，该收益率上周四触及约两年半高位3.041%。

SEI的Simko说，10年期公债收益率在周五非农就业报告出炉前很可能徘徊在约3%，“除非非农就业岗位增加接近25万，否则10年期公债收益率不太可能升至远高于3%。”

路透调查显示，分析师预计12月美国非农就业岗位增加19.6万，11月为增加20.3万。

**本周有大量公债和公司债供应**

投资人为本周大量公债和公司债预留空间，他们也在等待周三和周五分别公布的美联储12月会议记录和非农就业报告。

分析师表示，财政部标售300亿美元三年期公债，整体需求低于其近期均值暗示投资人态度谨慎。

“标售成绩不是特别好，”Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan在研究报告中说。

摩根大通证券调查周二显示，其约四分之三的公债客户周一称，他们对公债持中性看法。一周前，其65%的公债客户对公债持中性看法。

财政部计划在周三标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。

预计将有大量投资级别公司债进场，也将争夺投资人的资金。根据汤森路透旗下IFR，华尔街承销商预计1月将有900-1,000亿美元高等级公司债发售。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (+) 0.393

五年期公债 99-05/32 (+03/32) 1.676

10年期公债 98-13/32 (+06/32) 2.939

30年期公债 97-21/32 (+07/32) 3.884(完)

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