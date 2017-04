美国债市：公债价格下跌，受数据良好和美联储会议记录打击

* 美国12月民间就业岗位增幅为13个月来最大--ADP

* 美联储12月会议记录显示委员支持逐步结束刺激计划

* 美国财政部标售的10年期公债的得标利率为2011年5月来最高

* 美联储买入13.1亿美元长债

路透纽约1月8日 - 美国公债价格周三下跌,因民间部门就业报告向好,暗示美国经济增长提速,支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。

美联储周三公布的12月会议记录显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员支持“以审慎的步伐”结束第三轮量化宽松,因他们认为继续该计划的效力逐步减弱。

ADP就业报告和忧虑美联储缩减购债决定的详情,引发对公债的卖盘,且抑制对210亿美元10年期公债标售的买需,这次10年期公债标售的得标利率为2011年5月来最高。

“认为公债收益率应该上升的理据增加,”Bank of the West and BNP Paribas Securities固定收益投资官Paul Montaquila说。

“美联储官员在利用每一个机会为美联储为何缩减购债提供依据。他们希望实施缩减行动,”他说。

中短期公债对美联储12月会议记录的反应尤为敏感。美联储决策者在12月会议上决定开始缩减第三轮购债计划,将每月购债规模减少100亿美元,至750亿美元。

分析师表示,会议记录促使一些交易商重新考虑,如果失业率进一步下降且通胀率升向2%的目标,令美联储在今年每次政策会议上都缩减购债规模,那么联储上调短期利率的速度会有多快。

根据CME FedWatch,美国短期利率期货反映出,交易商目前预期美联储最早在2015年4月首次升息的机率为60%。

这一预期导致剩余期限介于三至七年的公债被大举抛售。五年期公债 收益率上涨9个基点,报1.762%,和四个月高位只有咫尺之遥。

指标10年期公债 价格下跌15/32,收益率报2.993%,较周二尾盘上升逾5个基点。

10年期公债收益率在美联储会议记录发布后攀升至3.010%,之后缩减涨幅,因尾盘有一些低吸买盘浮现,且因市场认为美联储缩减购债将降低较长期通胀风险。路透数据显示,10年期公债收益率上周触及约两年半高位3.041%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国12月民间就业人数增加23.8万人,不仅超出分析师预期,增幅也创13个月以来最大。路透受访分析师原预计ADP民间就业人数增加20万人。11月就业人数增幅从21.5万人修正为22.9万人。

美国劳工部周五1330GMT将公布12月就业报告。路透访问的分析师预期,12月非农就业岗位将增加19.6万,不及11月的20.3万增幅。

美联储将买入13.1亿美元2038年5月至2043年5月到期的公债,此为美联储本月买入400亿公债计划的一部份。美联储周一买入13.9亿美元这些年期的公债。

继周二三年期公债标售成绩颇为令人失望后,财政部周三标售10年期公债,周四还将标售130亿美元30年期公债,完成本周的标售计划。

本周将大量投资级别公司债进场,也将争夺投资人的资金。根据汤森路透旗下IFR,债券承销商预计本周将有200-250亿美元高等级公司债发售。

-----------------------2024 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-02/32) 0.429

五年期公债 98-24/32 (-14/32) 1.767

10年期公债 97-29/32 (-16/32) 2.997

30年期公债 97-10/32 (-12/32) 3.904(完)

