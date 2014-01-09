美国债市：公债价格上涨，因30年期公债标售需求强劲

* 美国130亿美元30年期公债标售获得强劲需求

* 最新一周初请失业金人数降至11月来最低

* 堪萨斯城联储总裁乔治对继续执行QE3感到不安

* 美联储副主席叶伦预计2014年美国经济增长3%-杂志

路透纽约1月9日 - 美国公债价格周四上涨，因130亿美元30年期公债标售吸引大量投资人需求，近期一系列向好的经济数据暗示公债收益率可能进一步攀升。

分析师和交易商说，市场认为欧洲央行总裁德拉吉今日讲话的通胀立场温和，提振德债价格，从而扶助推高美国公债。

长债价格最初上升，主要是因市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较一些交易商原先所想的更早上调近零的短期利率。

这些认为公债收益率曲线“趋平”的市场人士押注，中短期公债收益率攀升的速度将超过长债收益率。

“短期公债可能测试，如果失业率以目前步伐下降，美联储维持短期利率在低位的决心，”D.A. Davidson公债交易部主管Mike Cullinane说。

根据CME FedWatch，美国短期利率期货反映交易商目前预期美联储最早在2015年4月首次升息的机率为65%，周三时机率为63%。

美联储官员近几日强调，即使美联储缩减购债，联储将在一段时间内保持利率近零。

美联储周四买入8.24亿美元2024年至2031年到期公债，为1月美联储预期购买400亿美元公债操作的一部份。

堪萨斯城联储总裁乔治周四称，“我仍然担忧这些未经考验的政策的潜在成本和后果。”乔治以对利率持强硬立场而着称。

指标10年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.967%，较周三尾盘下跌3个基点。路透数据显示，10年期公债收益率上周触及约两年半高位3.041%。

因一些投资人押注公债收益率曲线“趋平”，这导致五年期和30年期公债收益率差收窄至2.12%，为四个月来最窄。

**就业前景令人鼓舞**

美国劳工部周五1330 GMT将公布12月非农就业报告。

周三出炉的ADP民间部门就业报告和周四公布的最新一周初请失业金人数支撑美国就业增长持续改善的观点。

美国劳工部周四公布，美国1月4日当周初请失业金人数降至33.0万人，为11月底来最低，预估为33.5万。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国12月民间就业人数增加23.8万人，不仅超出分析师预期，增幅也创13个月以来最大。

路透访问的分析师预期，12月非农就业岗位将增加19.6万，不及11月20.3万的增幅，12月失业率预料将保持在7.0%的五年低位。

根据时代周刊周四发布的一篇访谈，美联储候任主席叶伦表示，美国经济成长“有希望”在2014年加速并达到3%或以上的水准。同时一直保持在较低水平的通胀率也将升向央行的目标。

欧洲央行总裁德拉吉则对欧元区经济发表较谨慎的言论，欧元区通胀进一步下降，至1%之下的“危险区域”。德拉吉在记者会上暗示，央行准备采取更多行动，阻止物价增长进一步放缓。

在周四进行的30年期公债标售中，初级市场交易商仅买入38%的30年期公债供应，低于12个月均值。这也暗示大型投资者和外国央行的需求强劲。

“今日的标售结果相当强劲，”Jefferies & Co.货币市场策略师Thomas Simons在研究报告中说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 0.429

五年期公债 98-27/32 (+02/32) 1.747

10年期公债 98-05/32 (+07/32) 2.967

30年期公债 97-25/32 (+16/32) 3.876(完)

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