重温稿-美国债市：公债上涨，因美国非农就业数据疲弱

* 指标公债收益率录得逾两个月来最大单日跌幅

* 美国12月非农就业岗位增幅为三年来最小

* 圣路易斯联储总裁布拉德和里奇蒙联储总裁拉克尔预期美联储将继续缩减购债

路透纽约1月10日 - 美国公债价格周五跳涨，指标公债收益率录得10月来最大单日跌幅，因政府数据显示12月就业岗位增幅为三年来最小，打击投资人对经济的信心。

交易商表示，就业增长放缓没有改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本年底前结束购债计划的预期，但就业数据疲弱令投资人押注美联储将不急于上调短期利率。

“因为就业数据疲弱，我们看到所有年期的公债大幅上涨，”ING U.S. Investment Management投资组合经理Jake Lowery说，“但仅一个月就业数据疲弱将不足以促使美联储暂停以以审慎的步伐缩减购债。

公债跳涨，因12月美国非农就业岗位仅增长7.4万，远低于路透访问分析师得出的增长19.6万的预期。

包括12月疲弱的数据在内，2013年美国就业岗位增长大约220万个。

贝莱德全球首席投资策略师Russ Koesterich说，“这和我们过去看到的模式一致。这是 '就业推动的' 经济复苏。”

公债涨势受限，因失业率意外降至6.7%，至2008年10月来最低，尽管失业率下降部份原因是就业参与率降低。最新的非农就业报告也显示，因上月美国大部份地区受到严寒天气袭击，有超过25万人因此留在家中。

圣路易斯联储总裁布拉德周五在疲弱的12月非农就业读数公布后表示，他仍预计美联储将进一步缩减购债，而美国里奇蒙联储总裁拉克尔预计，美联储在1月28-29日政策会议上将可能再缩减月度购债规模100亿美元。

周五稍早，美联储买入33亿美元2020年到期的公债。

其他美联储消息方面，美国总统奥巴马提名前以色列央行总裁费舍尔出任美联储副主席。如果提名获得批准，费舍尔将接替叶伦成为美联储副主席。叶伦将在2月出任美联储主席。

**就业数据缓解升息忧虑**

指标10年期公债 上涨21/32，收益率报2.886%，较周四尾盘下跌8个基点。日低为2.871%，此为逾三周最低。上周，10年期公债收益率触及约两年半高位3.041%。

“当10年公债收益率触及3%时候，一些投资人看到了投资的价值，”贝莱德的Koesterich说。

30年期公债 上涨超过一个点，收益率收报3.799%，日内下跌7个基点。

五年期公债上涨17/32，收益率报1.633%，较周四尾盘下跌11个基点。根据路透数据，五年期公债收益率可望录得约四个月来最大单日跌幅。

短期美国利率期货跳涨，因交易商降低对美联储在2015年上半年升息的预期。交易商目前预期美联储在2015年4月会议上决定升息的机率为51%，根据CME FedWatch，该机率在周四非农就业报告公布前为62%。

-----------------------2002 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+03/32) 0.378

五年期公债 99-13/32 (+18/32) 1.628

10年期公债 99-01/32 (+27/32) 2.865

30年期公债 99-03/32 (+1-09/32) 3.801(完)

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