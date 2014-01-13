美国债市：公债收益率触及三周低位，因经济预期降温

* 公债收益率降至三周低位，因周五公布的就业数据疲弱

* 短期和中期公债走势最为波动，受累于利率预期

* 美联储购买12.4亿美元2040-2043年到期的通膨保值公债

* 部分公债收益率转至负值区域，因财政部减少供应

路透纽约1月13日 - 美国公债价格周一上扬，延续上周五的涨势，因在上周五公布的12月非农就业报告远逊交易商和分析师预期后，投资者对经济成长的乐观预期降温。

10年期公债收益率盘中跌至三周低位，上周五10年期公债收益率录得自去年10月来最大单日跌幅，因数据显示，美国12月非农就业岗位仅增加7.4万个，远低于接受路透调查的分析师预期的增加19.6万个。

预估长期公债收益率未来波动性的美林MOVE指数 周五降至两个月来最低，从周四的73.7降至61.2。

收益率回落抹去了自12月18日美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布开始缩减购债以来录得的所有涨幅。美联储缩减购债的消息本月稍早推动10年期公债收益率升至两年半高位3.041%。

在周五就业数据公布前，投资者一直押注美国经济将以更快的速度扩张，因政府关门所造成的财政拖累，以及债务上限风险现已成为过去。

“曾有一些人士热烈讨论今年经济将急速增长，”RBC Capital Markets的美国利率策略部主管Michael Cloherty表示。

在周五就业数据公布后，对三年和五年其公债的买兴最为旺盛。自美联储12月会议后这两类公债一直是表现最差的券种。

市场预计，就业增长低于预期可能尚不足以促使美联储调整缩减购债的进程。美联储现将每月购债规模缩减100亿美元，至每月750亿美元，且预计可能在未来数月继续放慢购债步伐。

但有关美联储何时可能从何时开始将利率从近零低位上调的臆测或将使中短期公债保持震荡走势，因市场对美联储何时开始升息的预期从2015年中到2016年不等。

五年期公债 尾盘上涨4/32，收益率报1.592%，低于周五非农就业报告公布前触及的高位1.755%。

指标10年期公债 价格升7/32，收益率报2.827%，低于周五高位2.967%。30年期公债 价格上扬13/32，收益率为3.774%，周五日高为3.891%。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周一谨慎支持美联储进一步缩减购债计划，他警告，就业市场尚未复苏，通胀放缓令人担忧。

美联储买入12.4亿美元2040-2043年到期通膨保值公债，为美联储购债计划的一部份。美联储周二将买入10-15亿美元2036-2043年到期公债。

一些美国国库券利率也跌至负区域，因在接近下月举债上限限期前，政府继续降低发债规模。

美国国会议员在10月同意将美国举债上限限期推迟至2月7日，届时国会将就举债上限再次进行讨论。政府在举债上限到期前降低国库券发行规模，包括将周一标售的四周国库券标售规模降低了30亿美元，至150亿美元。

周一公布的经济数据不多。下一个主要数据是周二出炉的12月零售销售，预料天气可能对该数据带来负面影响。

-----------------------2105 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.358

五年期公债 99-19/32 (+06/32) 1.587

10年期公债 99-12/32 (+10/32) 2.825

30年期公债 99-19/32 (+13/32) 3.773(完)

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