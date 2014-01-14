美国债市：公债收益率攀升，因美联储鹰派支持继续缩减购债

* 非农就业报告引发的公债空头回补被认为已结束

* 公债价格下滑，因零售销售直指美国经济增强

* 美联储买入13.9亿美元2038-2043年到期公债

* 财政部标售150亿美元四周国库券的得标利率为0%

路透纽约1月14日 - 美国公债收益率周二上升，因两名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员称，支持美联储进一步缩减购债，尽管周五的就业报告弱于预期。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二发表讲话，二人均被视为政策鹰派。

普洛瑟淡化非农就业报告的影响，表示他倾向于以较计划更快的步伐缩减刺激政策。

费希尔表示，美联储应该尽快缩减购债，即使这可能导致股市下跌，因继续购债有通胀风险并加大退出宽松计划的难度。

对美联储利率政策反应最敏感的五年期公债是表现最差的公债之一，而10年期公债回吐周一录得的所有涨幅。

“政策鹰派普洛瑟和费希尔重申，他们对量化宽松政策和美国经济的看法，”Guggenheim Partners董事总经理Jason Rogan说，“公债回吐过去两日的涨幅，自周五非农就业数据公布后，公债受空头回补推动反弹，涨势一直延续至昨日。”

五年期公债 价格跌8/32，收益率报1.652%，高于周一尾盘的1.589%。10年期公债 跌11/32，收益率报2.875%，在隔夜时段守住2.82%，该处是强劲技术阻力位。

摩根大通证券周二公布的调查显示，在就业数据后，投资人增加其长债头寸。

摩根大通表示，周一持有美国长债多于其投资组合指标的投资人为19%，高于一周前的13%。

周五非农就业报告也导致一些投资人重新评估今年的增长预估。

美联储买入13.9亿美元2038-2043年到期公债，为其购债计划的一部份。美联储周三将买入40和50亿美元2018和2019年到期的公债。

周二出炉的零售销售数据强劲，也部份缓和对经济成长的忧虑，许多人士表示，天气恶劣等因素很可能使就业数据出现偏差。

美国商务部周二公布，美国12月零售销售较前月增加0.2%(预估为增加0.1%)；12月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.4%)。

周三和周四公布的生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)将倍受关注，投资人将留意通胀上升的迹象，许多人预期通胀将上升，但这一预期迄今尚未成为现实。

美联储周三将公布褐皮书，投资人将从中寻找反映美国经济力道的迹象。

美联储周二标售150亿美元四周国库券，得标利率为0%。因在2月7日美国举债上限到期前，财政部缩减发债规模。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-02/32) 0.382

五年期公债 99-10/32 (-09/32) 1.648

10年期公债 98-31/32 (-13/32) 2.873

30年期公债 99-04/32 (-19/32) 3.800(完)

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