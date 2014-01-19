重温稿-美国债市：公债价格上涨，焦点在本月底的美联储政策会议

* 公债区间交投，因经济数据符合预期

* 市场焦点在美联储1月底政策会议是否将继续缩减购债

* 美联储买入28.1亿美元2022年和2023年到期公债

路透纽约1月17日 - 美国公债价格周五上涨，因经济数据基本和预期一致。在美国长周末假期前，市场交投清淡。

公债本周交投在相对狭窄的区间内，上周五公布的弱于预期的非农就业报告令指标10年期公债收益率从约3%回落，交投在2.82-2.92%区间内。

市场人士目前关注该报告会否促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月底政策会议上维持其月度购债规模不变，或是美联储将决定继续缩减月度购债规模。

Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan说，“市场仍然有一种感觉是，如果经济数据看来有所减弱，美联储可能按兵不动，在非农就业报告出炉后，这种感觉在市场浮现，不过，之后公布的经济数据较佳，且本周褐皮书也对经济持相当正面的看法。”

美联储周三发布的褐皮书称，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

在非农就业报告以后，包括周二的优于预期的零售销售等经济数据被视为对美联储继续缩减购债提供进一步证据。

“过去一周的数据良莠不齐，即使报业报告令人失望，但数据暗示了美联储将继续执行缩减购债的时间表，在1月底政策会议上，美联储将再缩减100亿美元购债规模，”Stamford高级公债策略师Ian Lyngen说。

美联储在12月会议上公布将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

美联储周五买入28.1亿美元2022年和2023年到期公债，为其购债计划的一部份。美联储下周二至周五将进行购债。周一为马丁路德金纪念日假期，美国市场将休市。

指标10年期公债 价格上涨3/32，收益率从周四尾盘的2.845%下降至2.832%。

公债对周五的经济数据无甚反应。美国12月房屋开工降幅小于预期，且12月工业生产增长0.3%，和预期一致。

汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值为80.4，路透调查预估为83.5，12月终值为82.5。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.379

五年期公债 99-12/32 (+02/32) 1.630

10年期公债 99-11/32 (+05/32) 2.829

30年期公债 99-27/32 (+08/32) 3.759(完)

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