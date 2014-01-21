美国债市：公债价格几无变动，忧虑美联储缩减购债拖累公债盘初走低

* 美联储可能在下周会议再次缩减购债-华尔街日报

* 一些交易商称押贷款对冲操作是公债在盘中下跌的原因之一

* 美联储买入13.9亿美元长债

* 冬季风暴令成交缩量

路透纽约1月21日 - 多数美国公债价格周二几无变动，指标公债收益率仍在其五周低位附近，克服了稍早对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将进一步缩减购债的忧虑。

公债价格盘初下跌，因华尔街日报发文称，美联储将很可能将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模再缩减100亿美元，至650亿美元，消息令投资人担忧，带动公债价格一度下滑。

不过，公债从其温和跌幅中反弹，因投资人逐渐接受美联储将进一步缩减购债的可能性。

“一旦市场有更多时间消化美联储将在1月会议把购债规模再缩减100亿美元的影响，买家就会回场，”野村证券国院利率策略师Jeffrey Young说。

成交量低于平均水平，因预计一快速南下的冬季风暴将袭击美国东北部，影响华尔街交易员和其他民众的下班交通。

美联储将在1月28-29日召开下一次货币政策会议。

华尔街日报周一晚些时候发表的文章称，根据对官员的采访及其公开讲话，“美联储可能在六周内第二次宣布缩减购债计划，因为就业报告不佳，并未削弱美联储对今年美国经济强劲成长的预期。”

一些分析师不认为华尔街日报文章是压低公债价格的一个关键因素。他们指出，导致公债价格小幅下跌的原因是，交投清淡，以及美国长周末假期后和抵押贷款头寸相关的对冲。

周一为马丁路德金纪念日假期，美国金融市场休市。

美联储买入13.9亿美元2038-2043年到期公债，此为其第三轮量化宽松计划的一部份。

30年期公债 攀升，因交易商为美联储在1600 GMT进行最新一次回购操作作准备。30年期公债尾盘上扬8/32，收益率报3.743%，较周五收盘低1个基点。

指标10年期公债 基本持平，收益率报2.827%。

在隔夜时，10年期公债收益率高见2.867%，周五触及2.818%，根据路透数据，此为12月11日来最低。

交易商和分析师预期，在下周美联储政策会议前，10年期公债收益率将留守在2.75-3.00%的区间内。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-) 0.384

五年期公债 99-10/32 (-02/32) 1.645

10年期公债 99-11/32 (-01/32) 2.829

30年期公债 100-05/32 (+09/32) 3.742(完)

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