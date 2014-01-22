修正-美国债市：美债下跌，因德债走弱和担忧美联储会议将再次缩减购债

(更正：内文第一句应为美国公债价格“周三”下跌，非“周二”)

* 指标美债收益率仍在近期交投区间内

* 西班牙新债需求强劲，令德债坐冷板凳

* 美联储买入28.1亿美元2022-2023年到期公债

路透纽约1月22日 - 美国公债价格周三下跌，指标公债收益率从五周低位小幅攀升，其价格下跌，受累于德债走弱。

德债下滑，部份原因是西班牙10年期新债需求强劲，反映投资人对较高风险的欧元区资产兴致增强，因欧元区显示一些前景向好的迹象。

“美国公债基本上跟随德债走势，”CRT Capital Group公债策略部主管David Ader说。

美国公债承压，也因为和本周公司债供应相关的对冲，以及担忧下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议可能进一步缩减刺激计划。

自今年初以来，指标10年期公债收益率在2.80-3.00%的狭窄区间内交投。

“没有重大的信息，”Ader说，“公债价格不会大幅变动。”

本周没有推动公债市场的重要经济数据出炉，多数投资人持观望态度，等待美联储在下周二和周三政策会议后公布的决定。

对美联储决策者将连续两次在会议上支持缩减量化宽松政策的共识增强。一些分析师预计，美联储将把每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模缩减100亿美元，至650亿美元，之前在12月会议上决定缩减100亿美元。

“市场基本开始消化缩减100亿美元购债计划，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说。

根据摩根大通证券调查，其68%的美债客户周二表示，他们对美国公债持中性的看法，多于之前一周的64%。

美联储今日买入28.1亿美元2022年5月至2023年11月到期公债。

在公开市场，指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.856%，较周二尾盘上升3个基点。

根据路透数据，10年期公债收益率在上周五降至2.818%，此为12月11日来最低。

美国公债表现逊于德债，10年期美债/德债收益率差上升至1.1个百分点，为两周来最宽。

10年期德债 收益率升至1.755%，周二为1.744%。

尽管指标美国公债和德债收益率攀升，但二线欧元区公债收益率下跌，由西班牙公债收益率领跌。

西班牙透过银团发售100亿欧元的10年期新债，获得约400亿欧元认购，投标倍数在欧洲各国可比公债发售中都是最高的。

10年期西班牙公债 收益率下跌至近八年低位，报3.715%。

在美国方面，汤森路透旗下的IFR数据显示，美国的公司周二发行约110亿美元投资级别公司债，令本月迄今的发行规模总计接近830亿美元。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.400

五年期公债 99-03/32 (-08/32) 1.692

10年期公债 99-03/32 (-10/32) 2.858

30年期公债 99-29/32 (-10/32) 3.756(完)

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