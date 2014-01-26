更正-美国债市：公债价格攀升，因忧虑中国信贷收紧和阿根廷货币危机

(更正：因中文译文有误，内文第五段阿根廷货币应为“披索”，非“里拉”)

* 指标10年期公债收益率跌穿2.75%，下挫至两个月低位

* 长债收益率连续第四周下跌

* 美联储买入33亿美元2020年到期公债

路透纽约1月24日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。

这些忧虑周四引发全球股市和其他较高风险资产下跌，投资人纷纷将资金转向相对安全的现金、美债和德债等。

“我们看到海外事件引发风险厌恶情绪猛抬头，带动美国公债大幅攀升，”荷兰国际集团(ING)美国投资管理的全球利率投资组合经理Jake Lowery说。

北京遏制高风险借贷过度增长的努力引发市场忧虑这些措施可能会妨碍中国经济成长。

阿根廷本周放弃在公开市场支持其货币披索，造成披索周四录得2002年金融危机来最大单日跌幅。尽管阿根廷问题在拉美引起连锁反应的机率很低，但投资人担忧阿根廷问题可能拖累其主要贸易伙伴国的货币。

分析师和交易商说，对中国和新兴市场的忧虑带动公债避险买盘，但下周将有1,110亿美元长债供应，以及在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日政策会议前，投资人对公债持谨慎态度，这限制了公债的买需。

指标10年期公债 价格上升11/32，收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低。

10年期和30年期公债收益率连续第四周下降，为去年3月至4月初以来首见。

美国股市周五连续第二日收低，本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅，因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。

公债市场也受美联储买债所支撑。美联储买入33亿美元2020年2月至2020年12月到期的公债。

美联储下周二和周三召开政策会议，决策者将决定是否进一步缩减购债。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月会议上决定，自1月起将月度购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。一些分析师预期，美联储在下次会议上将决定把月度购债规模再缩减100亿美元。

-----------------------2008 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.352

五年期公债 99-22/32 (+04/32) 1.566

10年期公债 100-05/32 (+11/32) 2.733

30年期公债 101-29/32 (+22/32) 3.645(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价