重温稿 - 美国债市：公债价格攀升，因忧虑中国信贷收紧和阿根廷货币危机

* 指标10年期公债收益率跌穿2.75%，下挫至两个月低位

* 长债收益率连续第四周下跌

* 美联储买入33亿美元2020年到期公债

路透纽约1月24日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。

这些忧虑周四引发全球股市和其他较高风险资产下跌，投资人纷纷将资金转向相对安全的现金、美债和德债等。

“我们看到海外事件引发风险厌恶情绪猛抬头，带动美国公债大幅攀升，”荷兰国际集团(ING)美国投资管理的全球利率投资组合经理Jake Lowery说。

北京遏制高风险借贷过度增长的努力，引发市场忧虑这些措施可能会妨碍中国经济成长。

阿根廷本周放弃在公开市场支持其货币披索，造成披索周四录得2002年金融危机来最大单日跌幅。尽管阿根廷问题在拉美引起连锁反应的机率很低，但投资人担忧阿根廷问题可能拖累其主要贸易伙伴国的货币。

分析师和交易商说，对中国和新兴市场的忧虑带动公债避险买盘，但下周将有1,110亿美元长债供应，以及在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日政策会议前，投资人对公债持谨慎态度，这限制了公债的买需。

指标10年期公债 价格上升11/32，收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低。

10年期和30年期公债收益率连续第四周下降，为去年3月至4月初以来首见。

美国股市周五连续第二日收低，本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅，因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。

公债市场也受美联储买债所支撑。美联储买入33亿美元2020年2月至2020年12月到期的公债。

美联储下周二和周三召开政策会议，决策者将决定是否进一步缩减购债。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月会议上决定，自1月起将月度购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。一些分析师预期，美联储在下次会议上将决定把月度购债规模再缩减100亿美元。

-----------------------2008 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.352

五年期公债 99-22/32 (+04/32) 1.566

10年期公债 100-05/32 (+11/32) 2.733

30年期公债 101-29/32 (+22/32) 3.645(完)

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