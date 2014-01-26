重温稿 - 美国债市：公债价格攀升，因忧虑中国信贷收紧和阿根廷货币危机

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 指标10年期公债收益率跌穿2.75%，下挫至两个月低位
* 长债收益率连续第四周下跌
* 美联储买入33亿美元2020年到期公债
路透纽约1月24日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。
这些忧虑周四引发全球股市和其他较高风险资产下跌，投资人纷纷将资金转向相对安全的现金、美债和德债等。
“我们看到海外事件引发风险厌恶情绪猛抬头，带动美国公债大幅攀升，”荷兰国际集团(ING)美国投资管理的全球利率投资组合经理Jake Lowery说。
北京遏制高风险借贷过度增长的努力，引发市场忧虑这些措施可能会妨碍中国经济成长。
阿根廷本周放弃在公开市场支持其货币披索，造成披索周四录得2002年金融危机来最大单日跌幅。尽管阿根廷问题在拉美引起连锁反应的机率很低，但投资人担忧阿根廷问题可能拖累其主要贸易伙伴国的货币。
分析师和交易商说，对中国和新兴市场的忧虑带动公债避险买盘，但下周将有1,110亿美元长债供应，以及在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日政策会议前，投资人对公债持谨慎态度，这限制了公债的买需。
指标10年期公债 价格上升11/32，收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低。
10年期和30年期公债收益率连续第四周下降，为去年3月至4月初以来首见。
美国股市周五连续第二日收低，本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅，因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。
公债市场也受美联储买债所支撑。美联储买入33亿美元2020年2月至2020年12月到期的公债。
美联储下周二和周三召开政策会议，决策者将决定是否进一步缩减购债。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月会议上决定，自1月起将月度购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。一些分析师预期，美联储在下次会议上将决定把月度购债规模再缩减100亿美元。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.352
五年期公债 99-22/32 (+04/32) 1.566
10年期公债 100-05/32 (+11/32) 2.733
30年期公债 101-29/32 (+22/32) 3.645(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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