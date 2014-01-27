美国债市：公债价格下滑，在美联储会议前遭遇获利了结

* 指标公债收益率从近两个月低点回升

* 美联储周二开始为期两日的货币政策会议

* 对新兴市场的恐慌情绪消退

* 美联储买入13.1亿美元2038年5月至2043年2月到期美债

路透纽约1月27日 - 美国公债价格周一下滑，在上周避险买盘带动的升势后遭遇获利回吐，且交易商未受逊于预期的美国新屋销售数据影响。

尽管数据显示美国12月新屋销售下滑7.0%，引发盘中稍早对避险公债的需求，但稍后交易商将数据疲弱归咎于严寒天气，且将注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的货币政策会议。

“市场预计周三美联储会缩减每月购债100亿美元，在此之前，更多投资人获利了结，”Guggenheim Securities美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

美联储在其两日的政策会议上将考虑是否进一步缩减购债计划，该计划旨在拉低长期借款成本，扶助经济。

美联储在去年12月缩减每月购债规模100亿美元至750亿美元。一些分析师预计美联储将在本周再度缩减100亿美元。美联储将在周三下午会议结束后发布政策声明。

投资人也是在本周新债供应前获利了结，新债供应将可能令公债价格承压。

周三美国财政部将进行首次两年期浮息公债标售，这是美国1997年推出通膨保值债券(TIPS)以来首次发售公债新品。

除了150亿美元两年期浮息公债新登场外，本周还有320亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债的发售。

“交易商在减少美国公债持仓量，以便更容易消化本周的新债标售，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。

上周对新兴市场的大举抛售引发的恐慌情绪也缓和下来，一些交易商认为市场对抛售反应过度，这令避险公债的买兴降低。

“许多投资人认为美国市场的反应过度，”Rupert表示。

新兴市场受到对美联储政策、中国经济成长放缓以及土耳其、阿根廷和乌克兰政治问题忧虑的影响。

指标10年期公债 价格下滑，收益率报2.7607%，高于盘中稍早的2.71%，后者接近两个月低点。

美联储买入13.1亿美元2038年5月至2043年2月到期的美国公债，这对债市的影响不大。

Guggenheim的Rogan称“(美联储购债)对市场的支撑作用越来越小。”

美股标普500指数 缩减稍早跌幅，但仍收低0.49%。

-----------------------2032 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 0.352

五年期公债 99-20/32 (-03/32) 1.583

10年期公债 99-29/32 (-08/32) 2.763

30年期公债 101-11/32 (-14/32) 3.675(完)

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