美国债市：公债价格小涨，因耐用品订单数据疲弱

* 美国耐用品订单数据疲弱，带动公债价格

* 美联储周三将发布政策声明

* 美国财政部发售320亿美元两年期公债

路透纽约1月28日 - 美国公债价格周二小涨，此前数据显示美国12月耐用品订单意外下滑，刺激了对公债的避险买盘，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布货币政策决定前，市场气氛紧张，涨势受限。

美国商务部公布，12月耐用品订单下滑4.3%。

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“这确实显示美国经济状况更为低迷。”

美国财政部发售320亿美元两年期公债 ，周三将首次发售150亿美元两年期浮息公债，本周还将发售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。

新债供应帮助限制了公债价格的升幅，而且围绕美联储货币政策会议结果的不确定性也令市场承压。美联储将在周三下午结束会议，发布政策决定。

美联储在考虑是否进一步缩减购债计划。该计划旨在拉低长期借款成本，扶助经济。

“交易商翘首以盼美联储的行动。”Nomura Securities International美国利率策略部门主管George Goncalves表示。

美联储在去年12月缩减每月购债规模100亿美元至750亿美元。一些分析师预计美联储将在本周再度缩减100亿美元。

新兴市场资产周二回稳，此前大跌三日，但发展中经济体出现困境迹象才几天，交易商不敢怠慢，这也带动了一些对美国公债的避险买盘。

投资人静待土耳其央行是否会升息，以扞卫里拉汇率。

“还没完，”法国巴黎银行的Kohli谈及新兴市场资产大跌时表示，“投资人感觉可能还将进一步走软。”

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.752%，略低于周一尾盘的2.766%。

强劲的美国房价和消费者信心数据对公债价格影响不大。

周二发布的一调查显示，美国11月独栋房屋价格较10月升幅略高于预期，而按年增幅则为约八年最大。

按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%，预估为上升0.8%。美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.7%，和预期一致，升幅为2006年2月来最大。

另一调查显示，美国消费者信心1月增强，因消费者对企业状况和就业市场更为乐观。

美国经济谘商会周二公布，1月美国消费者信心指数为80.7，为8月来最高，12月消费者信心指数被下修为77.5，前值公布为78.1。

美联储周二买入29.9亿美元2021年5月至2023年8月到期的公债，但对公债价格影响甚微。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.344

五年期公债 99-23/32 (+05/32) 1.558

10年期公债 99-32/32 (+04/32) 2.752

30年期公债 101-09/32 (+01/32) 3.679(完)

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