美国债市：公债价格上涨，本月表现为2012年中来最佳

* 新兴市场忧虑挥之不去

* 美国公债势将录得20个月来表现最佳的一个月

* 美国数据公布后，公债价格变动不大

路透纽约1月31日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率跌至逾两个月最低，因对新兴市场经济的担忧挥之不去，引领避险公债在1月创下20个月最佳表现。

投资人继续逃离新兴市场，因央行最新一轮举措未能安抚对许多发展中经济体经济和政治风险加剧的担忧。

“这是典型的避险，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“我们主要是受到新兴市场和股市的表现影响。”

新兴市场货币大跌已经促使一些央行升息或入市干预，安抚市况。土耳其和南非加息，匈牙利央行入市并称将在必要时帮助市场，印度和俄罗斯也口头干预。

上述举措未能消除投资人的担忧。

“一些央行的收紧政策不足以抑制资金流出整个新兴市场。”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

美联储周三一如预期决定缩减每月购债规模100亿美元，至650亿美元后，缩减购债撤走了一些对新兴市场经济的支撑，令投资人抛售新兴市场资产，买入美国公债。

美联储每月又缩减了100亿美元购债，令投资人对土耳其、南非等新兴市场的担忧加重，因美联储提供的流动性提振了较高收益的新兴市场资产。

美联储周四发布的数据显示，上周海外央行减持存放在美联储的美国公债数量为七个月最大。

美联储最新的数据暗示一些海外央行可能已经出售所持美国公债仓位，筹资在公开市场购买本国货币，以稳定汇率。

周五，月底买盘也支撑避险公债。指标10年期公债收益率本月大跌35个基点，为2012年5月来最大跌幅。

根据巴克莱编撰的指数，截至周四，美国公债在1月的总回报为1.25%，为2012年5月录得1.71%回报以来最大。

相比而言，美股标普500指数 本月跌约3.6%，为2012年5月来最大月度跌幅。

周五发布的经济数据对美国公债价格影响不大。

指标10年期公债 升11/32，收益率报2.65%，周四尾盘报2.70%。该收益率稍早一度跌至2.646%，为11月初来最低。

30年期公债 升17/32，收益率报3.606%，稍早一度降至10月底来最低的2.594%。

美联储周五买入45.2亿美元2018年2月至2018年9月到期的公债，但对公债价格无甚影响。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.336

五年期公债 100 (+02/32) 1.498

10年期公债 100-27/32 (+12/32) 2.653

30年期公债 102-21/32 (+19/32) 3.604

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